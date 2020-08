Call of the Sea : une nouvelle vidéo partagée, pour parler du gameplay

Out of the Blue et Raw Fury avaient dévoilé lors de l'Inside Xbox en mai dernier Call of the Sea, un jeu d'aventure se déroulant sur une île oubliée dans les années 30. Le titre avait alors eu droit à une simple bande-annonce, mais il avait refait parler de lui lors du Futur Games Show en juin. Hier soir, GamesRadar diffusait un nouveau Futur Games Show dans le cadre de la gamescom 2020, et Call of the Sea était encore présent.

Tatiana Delgado d'Out of the Blue a ainsi repris la parole, cette fois pour nous parler plus en détail du gameplay de Call of the Sea. Il s'agira donc d'un jeu d'aventure et d'énigmes à la première personne, prenant place sur une île du Pacifique Sud et suivant Nora, partie à la recherche de son mari disparu lors d'une expédition. Une aventure qui nous fera voyager sur cette fameuse île aux paysages variés, que ce soit des ruines sous-marines ou d'anciennes citées cachées dans la jungle. Le titre est fortement inspiré par les écrits de H.P. Lovecraft, mais le jeu misera surtout sur le côté irréel et ésotérique plutôt que sur l'horreur. Call of the Sea est d'ailleurs présenté comme un titre qui n'est pas « une descente dans la folie », mais plutôt comme « une ascension vers la raison », où la perte de repères plonge le joueur dans un monde coloré et presque féérique, ce qui change des ambiances sombres et lugubres des autres jeux inspirés des œuvres de l'auteur américain, que vous pouvez retrouver sur Amazon.fr.

Call of the Sea est toujours attendu en fin d'année 2020 sur PC, Xbox One et Xbox Series X, sans plus de précisions.