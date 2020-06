Call of the Sea : une nouvelle vidéo avec des détails pour le jeu d'aventure

Call of the Sea avait été dévoilé lors du dernier Inside Xbox dédié aux jeux attendus sur la Xbox Series X de Microsoft, et il a refait une petite apparition lors du Futur Games Show 2020. L'occasion pour Tatiana Delgado de nous présenter un peu plus en détail son jeu d'aventure à la première personne.

Call of the Sea se déroule donc dans les années 30, sur une île du Pacifique Sud. Nous incarnerons Norah, à la recherche de son mari disparu lors d'une expédition. Le jeu mélangera les énigmes et la narration, les puzzles seront d'ailleurs variés, comme l'explique la vidéo ci-dessus. Le studio avoue au passage s'inspirer des écrits de H.P. Lovecraft, mais Call of the Sea n'aura rien d'horrifique.

Call of the Sea n'a toujours pas de date de sortie, il est attendu en fin d'année 2020 sur PC, Xbox One et Xbox Series X.