Call of the Sea : le jeu d'aventure en VR annoncé sur Meta Quest 2 !

Déjà disponible sur PC, Xbox et PlayStation, Call of the Sea est arrivé en 2020 et a ensuite été nominé dans la catégorie « Meilleur jeu immersif » en vue de recevoir un BAFTA. Voici désormais et contre toute attente que celui-si s'apprête à sortir sur Meta Quest 2.

Situé dans les années 1930, le titre raconte l'histoire de Norah Everhart. Nous la retrouvons en train d'enquêter sur la disparition de son mari Harry, qui s'est volatilisé alors qu'il cherchait un remède à la mystérieuse maladie familiale de sa femme. Ne disposant que de la photo de son mari et des coordonnées de l'île, Norah se lance dans une « histoire d'amour et de mystère d'un autre monde », qui l'emmène sur une île du Pacifique Sud près d'Otaheite (Tahiti). Cette aventure axée sur l'histoire ne comporte pas de combat. La progression de l'histoire reposant surtout sur la résolution d'énigmes.

Le développeur Out of the Blue et l'éditeur Raw Fury n'ont pas confirmé grand-chose d'autre sur l'adaptation VR de Call of the Sea. Cependant, ils ont annoncé que de plus amples détails seraient révélés lors du Raindance Festival 2022, qui se déroulera du 26 octobre au 5 novembre. Les personnes présentes sur le salon pourront essayer une démo alpha fermée « exclusive à Raindance ».

Sachez toujours que Call of the Sea VR sera lancé en 2023 sur Meta Quest 2 et que le prix n'est pas encore connu.

