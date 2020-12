Call of the Sea : le jeu d'aventure coloré, mais lovecraftien se lance en vidéo

Out of the Blue et Raw Fury avaient dévoilé pendant l'Inside Xbox Call of the Sea, un jeu d'aventure et de réflexion à la première personne nous emmenant sur une île déserte dans les années 30, suivant Norah à la recherche de son mari disparu lors d'une expédition. Un titre coloré qui se lance aujourd'hui en vidéo :

Call of the Sea mélange les mécaniques de jeux d'aventure avec de la réflexion ainsi que des éléments de titres plus narratifs, avec une histoire inspirée des romans et nouvelles de H.P. Lovecraft. Voici les points à retenir :

Plongez au cœur d'une île tropicale luxuriante, regorgeante de curiosités étonnantes, de ruines perdues et de mystères occultes, méticuleusement modélisée à l’aide Unreal Engine 4 ;

Enquêtez sur les traces laissées par les habitants précédents et résolvez diverses énigmes pour percer le secret de ce qui est arrivé à l'expédition de votre mari, désormais disparu ;

Faites l'expérience d'un voyage émotionnel et plein de suspense à la découverte de soi, le tout doublé par l'actrice Cissy Jones, déjà récompensée par un BAFTA (Firewatch, Life Is Strange, The Walking Dead).

Call of the Sea est disponible dès maintenant sur PC, Xbox One et Xbox Series X et S, le titre est inclus dans le Xbox Game Pass, la version Ultimate coûte 12,99 € par mois.