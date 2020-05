Call of the Sea : un très joli jeu d'aventure coloré dévoilé sur Xbox Series X

Out of the Blue et Raw Fury ont dévoilé pendant l'Inside Xbox de cet après-midi leur prochain jeu, Call of the Sea. Il s'agira d'un titre mélangeant aventure et énigmes dans les années 30, avec un très joli style graphique, comme nous le montre la première bande-annonce à découvrir juste ici :

Call of the Sea nous emmènera donc dans les années 30, aux côtés de Norah, une jeune femme partie à la recherche de son mari, disparu lors d'une expédition dans les îles du sud du Pacifique. Le titre mélangera aventure, mystères et énigmes, dans un paysage paradisiaque et sans violence. Norah sera par ailleurs doublée par Cissy Jones, qui a déjà fait entendre sa voix dans Firewatch et The Walking Dead : Saison 1.

Pas de date de sortie précise en vue, Call of the Sea est simplement attendu sur PC, Xbox One et Xbox Series en fin d'année. Le titre sera par ailleurs jouable via le Xbox Game Pass dès son lancement.