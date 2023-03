Epic Games Store : Call of the Sea gratuit cette semaine, un jeu de stratégie Warhammer 40,000 offert ensuite

Notre ludothèque Epic Games Store n'en finit plus de grossir avec des jeux intéressants grâce aux offres hebdomadaires. Après Rise of Industry, c'est un titre bien différent qui est proposé gratuitement jusqu'au 16 mars (à 16h00, en raison du changement d'heure aux États-Unis) : Call of the Sea, le jeu d'aventure surnaturel à la première personne de Out of the Blue.

Vous pouvez retrouver son résumé officiel et son lien de téléchargement ci-dessous.

Nous sommes en 1934, au fin fond du Pacifique Sud. Ayant traversé l'océan sur les traces de l'expédition disparue de son mari, Norah se retrouve sur une île luxuriante inconnue, un lieu sans nom où subsistent les vestiges d'une civilisation disparue. Quels sont ses secrets, et qu'est-ce que Norah risque de découvrir dans sa quête de vérité ? Explorez une île de toute beauté

Explorez une île tropicale d'une grande beauté (méticuleusement modélisée à l'aide d'Unreal Engine 4), regorgeant de paysages fantastiques, de ruines étranges et de mystères occultes. Faites la connaissance de Norah

Incarnez une femme charmante et déterminée, intégralement doublée par Cissy Jones (Firewatch, The Walking Dead: Season 1), tentant de découvrir ce qui est arrivé à son mari et qui elle est vraiment. Plongez dans les profondeurs

Plongez-vous dans une aventure à l'histoire captivante, pleine de suspense et de surprises irréelles. En quête de réponses

Enquêtez sur les indices laissés par un précédent voyage, apprenez ce qui s'est passé et résolvez diverses énigmes passionnantes.

La semaine prochaine, c'est le jeu de stratégie au tour par tour 4X Warhammer 40,000: Gladius – Relics of War qui sera offert.