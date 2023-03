Epic Games Store : Rise of Industry gratuit cette semaine, un jeu d'aventure tropical offert ensuite

En ce moment, c'est un par un que les jeux sont offerts sur l'Epic Games Store, mais cela fait toujours un titre par semaine à ajouter gratuitement à notre ludothèque. Le dernier en date est comme prévu Rise of Industry de Dapper Penguin Studios, un jeu de gestion d'une industrie et de ses finances.

Le résumé officiel et le lien de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Rise of Industry

Rise of Industry est un jeu de simulation économique tycoon dans lequel vous construisez et gérez votre empire industriel en pleine expansion dans un monde vivant, dynamique et généré de manière procédurale dans les années 30, qui évolue et s'adapte constamment à votre style de jeu.

En tant qu'entrepreneur en herbe, vous construirez des usines, des chaînes de production efficaces, vous acheminerez des matières premières, vous fabriquerez des produits finis et vous organiserez le commerce avec des villes en développement du monde entier, en leur fournissant les ressources dont elles ont besoin pour prospérer.

Cependant, l'accès au statut de magnat ne sera pas toujours facile. Des événements commerciaux aléatoires et des ventes aux enchères d'actions vous tiendront en haleine, tandis que les adversaires IA se disputent les parts de marché et cherchent des moyens de se développer et d'exploiter les faiblesses de l'ennemi : attention aux prises de contrôle hostiles !

Conçu dans un souci d'accessibilité et de profondeur, Rise of Industry possède suffisamment de complexité stratégique et de rejouabilité pour satisfaire les fans les plus expérimentés du genre, tandis que ses mécanismes simples à comprendre garantissent que les nouveaux joueurs l'aimeront aussi.