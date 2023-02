Epic Games Store : Duskers gratuit cette semaine, un jeu sur l'entrepreneuriat et l'industrie offert ensuite

Si vous ne connaissiez pas Duskers, vous allez pouvoir apprendre à le connaître. Le jeu à l'esthétique simpliste et rétro nous invite à piloter des drones dans un vaisseau abandonné, pour survivre et découvrir comment notre monde est devenu un cimetière géant, et il est offert jusqu'à jeudi prochain sur l'Epic Games Store !

Son résumé officiel et son lien de téléchargement sont disponibles ci-dessous.

Duskers

Vous êtes un opérateur de drone, entouré d’une vieille technologie graveleuse qui agit comme vos seuls yeux et oreilles pour le monde extérieur. Ce que vous entendez vient d’un microphone à distance. Ce que vous voyez, c’est comment chaque drone voit le monde. Les capteurs de mouvement vous disent quelque chose, mais pas quoi. Et lorsque vous émettez des commandes, vous le faites via une interface de ligne de commande.

Vous devez tout gagner dans Duskers : récupérer des améliorations de drones, des drones et même des mises à niveau de navires. Mais des créatures dangereuses se cachent dans ces navires abandonnés, et les armes sont rares, vous devrez donc peut-être penser à un moyen intelligent d’explorer un avant-poste militaire en utilisant uniquement un capteur de mouvement et un leurre.

Mais même si vous trouvez un moyen, le capteur sur lequel vous comptez peut tomber en panne ou vous risquez de manquer de leurres, et même le flux de caméra de votre drone peut commencer à échouer. Une stratégie favorite ne peut pas être exploitée longtemps, vous devrez donc vous adapter continuellement.

Duskers se déroule dans un univers généré de manière procédurale, et quand vous mourez, vous perdez tout. Vous devez non seulement vous soucier des dangers qui vous attendent, mais aussi du manque de carburant ou de pièces pour modifier vos drones et votre navire.

Vous êtes seul, isolé dans les confins sombres de l’espace. Ce n’est qu’en passant au crible les journaux de bord qui ne sont pas corrompus que vous pourrez reconstituer ce qui s’est passé.