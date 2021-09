Call of the Sea Norah's Diary Edition : une version physique annoncée sur PS4 et PS5

Annoncé lors d'un Inside Xbox sur Xbox Series X|S, Xbox One et PC, Call of the Sea est sorti l'année dernière sur ces plateformes, avant de revenir en mai 2021 sur PlayStation 4 et PS5. Développé par Out of the Blue et édité par Raw Fury, le titre nous emmène sur une île afin d'enquêter sur la disparition d'une équipe d'expédition dans une ambiance très lovecraftienne.

Call of the Sea n'est pour le moment disponible qu'en téléchargement, mais grâce à Microids et Meridiem Games, il va avoir droit à son édition physique sur les consoles de Sony. Call of the Sea Norah's Diary Edition inclura en effet le jeu sur PS4 ou PS5, une boîte spéciale, un artbook avec des dessins conceptuels, des photographies, un billet de voyage et une affiche, le contenu est déjà à découvrir en images ci-dessus.

Il faudra patienter encore un peu pour mettre la main sur tout cela, Call of the Sea Norah's Diary Edition sera disponible dans le courant de l'hiver. D'ici là, vous pouvez déjà retrouver la bande originale du jeu sur Amazon.

Lire aussi : TEST de Call of the Sea : n'est pas Firewatch qui veut, même avec du Lovecraft