Call of the Sea : une grosse édition collector limitée à 1 000 exemplaires annoncée

Call of the Sea est sorti il y a maintenant un an, sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S du moins. Le jeu d'aventure d'Out of the Blue et Raw Fury a eu droit à un portage sur PlayStation 4 et PS5 en mai dernier, les consoles de Sony auront prochainement droit à une version physique, la Norah's Edition, mais les fans pourront également opter pour une vraie édition collector.

Meridiem Games, encore lui, vient en effet de dévoiler la Journey Edition de Call of the Sea, qui inclura de très belles choses, dont :

Une boîte collector ;

Un billet de voyage ;

Deux photographies ;

Un livret avec des dessins conceptuels ;

Trois lithographies ;

Un artbook à couverture rigide ;

Une affiche ;

La bande originale sur un vinyle coloré ;

L'édition Norah's Diary en version PS5.

Cette Journey Edition de Call of the Sea sera donc exclusive aux PlayStation 5 cette fois, et elle sera surtout limitée à 1 000 exemplaires seulement dans toute l'Europe. Meridiem Games lancera cette édition collector début 2022, à un prix encore inconnu. Vous pouvez sinon précommander l'édition Norah's Diary à 39,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST de Call of the Sea : n'est pas Firewatch qui veut, même avec du Lovecraft