The Midnight Walk : le jeu VR s'offre une date de sortie sur PC et PS5

Dévoilé en septembre dernier et très attendu par les amateurs de jeux en réalité virtuelle, The Midnight Walk a refait une brève apparition lors du PlayStation State of Play. L'éditeur Fast Travel Games et le développeur MoonHood ont en effet publié une nouvelle bande-annonce du jeu et surtout dévoilé la date de sortie :

Si vous n'avez pas suivi l'annonce du jeu, voici ce qu'il faut savoir sur The Midnight Walk :

Suivez The Midnight Walk dans cette aventure créée par les auteurs de Lost in Random. Sympathisez avec une lanterne perdue et éclairez votre chemin dans un monde de merveilles et d'horreur. Maîtrisez les monstres et admirez les détails surprenants d'un paysage en argile véritable en stop motion. UN VOYAGE INOUBLIABLE ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE



Voyagez avec Potboy sur le sentier tortueux de Midnight Walk. Collaborez avec votre compagnon pour échapper aux monstres mangeurs de feu, en utilisant sa flamme pour faire diversion pendant que vous vous cachez et esquivez les nombreuses menaces de l'Ombre. Rencontrez de nouveaux amis et admirez des paysages époustouflants tout au long d'un parcours périlleux et prometteur. UN MONDE SINISTRE ET MAGNIFIQUE FAIT MAIN



Tout ce que vous verrez dans The Midnight Walk, des monstres baveux aux cimes hérissées des arbres qui jalonnent ce périple, a d'abord été sculpté dans l'argile, puis scanné en 3D avec un niveau de détail minutieux. Le tout donne un monde fantastique aux contours uniques, marqué d'une empreinte artistique, avec une animation en stop motion à couper le souffle.

La date de sortie de The Midnight Walk est fixée au 8 mai 2025 sur PC et PlayStation 5, le titre sera jouable en réalité virtuelle sur le PSVR 2 de la console de Sony et sur SteamVR.