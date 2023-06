Vampire: The Masquerade - Justice, un jeu VR annoncé en vidéo, des images et des détails partagés

Qui ne connait pas la franchise Vampire: The Masquerade ? La licence traverse les générations et s’adapte à nos machines. Nouvelle fort sympathique que nous venons d’apprendre, un jeu en réalité virtuelle verra le jour. Son nom ? Vampire: The Masquerade - Justice ! Ici nous incarnerons un… vampire et nous devrons traîner des pieds dans une ville de Venise mystérieuse, durant la nuit. Note à prendre en compte, il s’agira d’un jeu d’aventure avec une composante RPG.

L’éditeur Fast Travel Games stipule :

SOYEZ UN VAMPIRE SANS SCRUPULE : dissimulez-vous aux yeux de tous grâce à la cape de l'ombre. Faites bouillir les entrailles de vos victimes avec le chaudron de sang ou placez un piège d'ombre pour les entraîner dans l'Oubli. Buvez le sang des mortels et d'autres vampires pour éviter de mourir de faim. L'arbalète située à votre bras peut être utilisée à la fois pour résoudre des énigmes et pendant un affrontement.

: dissimulez-vous aux yeux de tous grâce à la cape de l'ombre. Faites bouillir les entrailles de vos victimes avec le chaudron de sang ou placez un piège d'ombre pour les entraîner dans l'Oubli. Buvez le sang des mortels et d'autres vampires pour éviter de mourir de faim. L'arbalète située à votre bras peut être utilisée à la fois pour résoudre des énigmes et pendant un affrontement. DEVENEZ LE PREDATOR APEX : vous incarnez un vampire plutôt vigoureux, mais vous pouvez devenir encore plus puissant en améliorant et en achetant de nouvelles capacités dans les arbres de compétences, comme la furtivité, le combat et les déplacements à grande vitesse. Explorez, accomplissez des missions et des missions secondaires pour gagner de l'XP et devenir le juge ultime de la justice.

: vous incarnez un vampire plutôt vigoureux, mais vous pouvez devenir encore plus puissant en améliorant et en achetant de nouvelles capacités dans les arbres de compétences, comme la furtivité, le combat et les déplacements à grande vitesse. Explorez, accomplissez des missions et des missions secondaires pour gagner de l'XP et devenir le juge ultime de la justice. UNE VENISE SOMBRE ET MYSTEREUSE : découvrez une conspiration dans une Venise que vous ne verrez pas dans les guides touristiques... Explorez des ruelles sombres, des canaux imbibés de sang, des catacombes oubliées et des palazzi opulents dans votre quête pour amener le meurtrier de votre père devant la justice. L'histoire principale est pleine de rebondissements et de missions secondaires, où les dialogues avec les PNJ et les choix que vous ferez vous rapprocheront de la vérité.

Des images ont été partagées et sont visibles en page deux de cet article, dans notre galerie. Erik Odeldahl, directeur créatif et cofondateur de Fast Travel Game, a pris la parole :

Justice permet aux joueurs de découvrir le monde fascinant de Vampire: The Masquerade comme jamais auparavant, grâce à la puissance de la réalité virtuelle. Rapprochez-vous de vos alliés, de vos ennemis et, bien sûr, de vos proies, le tout dans un environnement VR époustouflant.

Pour finir, Vampire: The Masquerade - Justice inclura le français, sera un jeu solitaire et coutera 29,99 €. La firme n’a pas encore précisé de date de sortie, mais le titre sortira sur Meta Quest 2 et Meta Quest Pro durant l’automne 2023.