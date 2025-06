Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, son développe licencie, un impact à prévoir sur la sortie du jeu ?

Un développement compliqué





Cela fait plus de six ans que les joueurs attendent Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Le jeu de rôle avec des suceurs de sang a été officialisé en mars 2019 et depuis, c'est une vraie galère. L'éditeur Paradox Interactive avait confié le développeur à Hardsuit Labs, qui s'est fait remplacer par The Chinese Room, un studio appartenant à Sumo Digital et surtout connu pour Dear Esther et Amnesia: A Machine for Pigs. Il a récemment sorti le sympathique Still Wakes the Deep, jeu d'horreur sur une plateforme pétrolière, mais Bloodlines 2 se fait toujours attendre.

The Chinese Room licencie





The Chinese Room avait annoncé en février qu'il renonçait à ses ambitions créatives, préférant se contenter de jeux de commandes pour des partenaires, comme Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 donc. Malheureusement, il prévoyait des licenciements et ça se confirme cette semaine, comme le rapporte Game Developer. Le média indique que plusieurs anciens employés de The Chinese Room ont annoncé leur départ du studio via leurs comptes LinkedIn, notamment l'artiste VFX Jamie Berry et le producteur technique Pascal Siddons, qui déclare que « nous ne sommes pas à l’abri de la hache du bourreau lorsque le moment du licenciement arrive ». Selon Game Developer, au moins neuf personnes se seraient fait licencier chez The Chinese Room. Contacté par le média, le studio anglais a confirmé que « plusieurs membres de l'équipe Contenu et Communication de Sumo avaient été impactés par les efforts de restructuration en cours ».

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 impacté ?





PC Gamer a également mené l'enquête, il rapporte que l'animateur 3D Bradley Adams, le support technique sénior Callum Munro et l'artiste environnement sénior Adam Sharp ont également été licenciés. Ni Sumo Digital, ni The Chinese Room n'ont répondu aux questions de PC Gamer, mais l'éditeur Paradox Interactive a partagé un bref communiqué pour rassurer les joueurs : ces licenciements n'affecteront pas la sortie de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, prévue pour le mois d'octobre 2025 :

Le développement de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 n'est pas affecté par les récents changements d'équipe chez The Chinese Room ; la sortie du jeu est toujours prévue pour octobre. Nous souhaitons bonne chance aux personnes concernées pour leurs projets futurs.

Quand sort Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ?





Malheureusement, les joueurs restent sur leurs gardes, il ne reste que quatre petits mois avant le lancement et Paradox n'a pour l'instant pas dévoilé de date de sortie précise. Pour rappel, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 devait sortir à l'origine dans le courant du premier trimestre 2020, il a été repoussé à de multiples reprises.

En attendant d'en savoir davantage, vous pouvez retrouver Vampire: The Masquerade - Swansong à partir de 13,90 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.