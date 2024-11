Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 remontre du gameplay, ce n'est toujours pas ça

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 a été particulièrement discret cette année, il faut dire qu'après plusieurs années de développement chez Hardsuit Labs, Paradox Interactive a confié le développement à The Chinese Room, qui n'a clairement pas convaincu les fans avec sa première longue vidéo de gameplay. Le RPG avec des suceurs de sang n'arrivera donc que l'année prochaine, mais il s'offre cette semaine une nouvelle bande-annonce de gameplay :

Cette nouvelle vidéo nous présente rapidement quelques personnages majeurs de la Camarilla, avec le Brujah Benny, le Nosferatu Tolly, la Tremere Safia et la Venture Lou. Vous pouvez retrouver des visuels des personnages sur la seconde page. Malheureusement, la bande-annonce est déjà pointée du doigt par les joueurs à cause de sa réalisation technique datée et ses chutes de framerate, The Chinese Room n'arrive toujours pas à rassurer les fans... Au moins, il y a un petit côté Dishonored dans cette vidéo qui pourrait séduire les amateurs d'immersive sims.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sortira dans le courant du premier semestre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander en First Blood Edition contre 59,99 € à la Fnac.