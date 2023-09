Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, bande-annonce de gameplay, période de sortie lointaine, studio étonnant et annulation de certaines versions

Qui attend encore Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ? Dévoilé en mars 2019, le jeu de rôle édité par Paradox Interactive devait être développé par Hardsuit Labs, mais le studio s'est vidé après des déboires, et finalement remplacé par une équipe inconnue. Le titre a été maintes fois repoussé, mais nous avons aujourd'hui des informations concrètes.

Paradox Interactive dévoile un « Official Announcement Trailer », signe que le projet a bien changé depuis la première annonce il y a quatre ans, avec des séquences de gameplay. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 permettra pour rappel d'incarner une créature vampirique parmi plusieurs clans au choix, et le but sera de se faire une place dans la ville de Seattle tout en respectant la Mascarade, c'est-à-dire de cacher l'existence des vampires aux humains.

Nous connaissons également l'identité du studio qui développe désormais Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, et il s'agit de The Chinese Room, connu pour Dear Esther, Amnesia: A Machine for Pigs, Everybody's Gone to the Rapture et Still Wakes The Deep dévoilé cet été, des jeux narratifs qui brillent surtout par leurs scénarios plutôt que par leur gameplay. L'équipe a de la bouteille, mais pas forcément en matière de RPG avec une grosse licence comme Vampire: The Masquerade, les fans restent sceptiques.

Il faudra de toute façon attendre un moment avant de savoir si Paradox Interactive a bien fait d'engager The Chinese Room, le titre n'arrivera clairement pas cette année. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sortira en fin d'année 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les versions PS4 et Xbox One ont en effet été supprimées, d'où l'annulation de certaines précommandes il y a quelques semaines. D'ici là, vous pouvez retrouver Vampire: The Masquerade – Swansong à 14,90 € sur Amazon.