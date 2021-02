Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 encore repoussé, Hardsuit Labs viré, la mascarade continue

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 cumule tous les soucis de développement qui ont de quoi inquiéter les fans. Reports multiples, départs à la chaîne, le titre de Hardsuit Labs et Paradox Interactive n'est pas sur la bonne voie, et l'éditeur vient d'enfoncer le clou aujourd'hui avec un communiqué publié sur son site officiel, qui vient de planter. Décidément, quand ça ne veut pas...

In case you are unable to access the website, you can read the Bloodlines 2 Development Update right here. pic.twitter.com/kdTp5gpBJe — Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (@VtM_Bloodlines) February 23, 2021

Heureusement, un résumé est fait sur les réseaux sociaux, et il y a deux nouvelles importantes : la première, c'est que Hardsuit Labs n'est désormais plus le développeur de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Paradox Interactive ne communique pas sur l'identité du nouveau studio en charge de terminer le jeu, si du moins il le connaît à l'heure actuelle. L'éditeur remercie quand même l'équipe pour le travail accompli jusqu'ici, elle a posé les bases de son futur jeu de rôle, mais visiblement, tout ne se passait pas très bien, les départs ou renvois de ces derniers mois n'étaient pas anodins.

L'autre nouvelle, c'est donc que Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ne sortira pas en 2021 non plus. Paradox Interactive n'est là encore pas en mesure de dévoiler une nouvelle date ou période de sortie, et il a d'ailleurs décidé d'arrêter les précommandes pour le moment. La suite du développement risque d'être longue, il faudra être très patient. Ce qui vous laisse largement le temps de découvrir le jeu de rôle papier, vendu 54,19 € sur Amazon.