Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, la senior narrative designer quitte Hardsuit Labs

Chez Hardsuit Labs, qui développe actuellement Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, c'est un peu l'hécatombe, alors même que le jeu n'est pas encore sorti. Cet été, ce sont le directeur créatif Ka'ai Cluney et le lead narrative designer Brian Mitsoda qui ont quitté le studio, ce dernier mentionnant un renvoi pas vraiment à l'amiable, et désormais, c'est la senior narrative designer Cara Ellison qui se sépare de Hardsuit Labs.

Si l'information a été confirmée par Paradox Interactive, qui explique seulement que « Cara Ellison a décidé de quitter Harduit Labs et ne travaille plus sur Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 », tout en soulignant l'importance de sa contribution au jeu, il est bien difficile de savoir si ce départ est dû au fait que son travail est terminé sur le projet, car le titre n'arrivera pas avant l'année prochaine, du changement dans l'écriture est donc encore possible.

En tout cas, Cara Ellison n'a pas tardé à retrouver un poste chez League of Geeks, développeur d'Armello, toujours en tant que senior narrative designer. Vous pouvez précommander Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 en Unsanctioned Edition à 69,99 € sur Amazon.fr.