Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, le directeur créatif et le lead narrative designer quittent le studio

La semaine dernière, Paradox Interactive et Hardsuit Labs annonçaient le report de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 à 2021, lui qui était d'abord attendu en début 2020, puis dans le courant de cette année. Les studios évoquaient alors des « changements organisationnels » pour améliorer la qualité du jeu, qui sont désormais connus.

Les studios viennent en effet d'annoncer que le lead narrative designer Brian Mitsoda et le directeur créatif Ka'ai Cluney ne font désormais plus partis de Hardsuit Labs, une « décision commune faite par les responsables de Hardsuit Labs et Paradox Interactive » d'après le communiqué officiel. Mais la réalité n'est visiblement pas aussi rose, car Brian Mitsoda a affirmé à Rock Paper Shotgun qu'il avait bien été renvoyé du studio de développement, une annonce « incroyablement décevante et frustrante » pour celui qui travaillait sur ce projet depuis ses prémices. Son renvoi a été soudain et il affirme que rien dans son travail ne justifie une telle décision, la branche narrative n'étant pas responsable des reports de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 d'après lui.

Afin de remplacer Ka'ai Cluney à la direction artistique, Hardsuit Labs a quand même recruté Alexandre Mandryka, qui devient consultant créatif et qui aidera le studio dans les dernières étapes du développement du jeu. L'homme a déjà travaillé sur de grosses licences comme Assassin's Creed, Far Cry et Warhammer 40,000, de quoi rassurer les fans malgré ces départs précipités. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est désormais attendu en 2021, sans plus de précisions, sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series. Vous pouvez déjà le précommander en First Blood Edition à 59,99 € sur Amazon.fr.

