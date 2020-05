Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, version PS5, fonctionnalités Xbox Series X et images

Hier, pendant l'Inside Xbox, Paradox Interactive et Hardsuit Labs ont dévoilé une nouvelle bande-annonce de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, officialisant donc au passage sa venue sur Xbox Series X. Les studios ne perdent pas de temps et indiquent aujourd'hui que le jeu de rôle sortira bien également sur PlayStation 5.

Concernant la version Xbox Series X, elle bénéficiera de la fonction Smart Delivery, ce qui veut dire que les joueurs achetant le titre sur Xbox One pourront en profiter sur la prochaine console de Microsoft gratuitement, avec une sauvegarde cross-platform pour continuer sa partie. Enfin, les studios partagent de nouvelles images du jeu, à admirer ci-dessus.

Cependant, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 n'a pas de date de sortie précise, le titre est attendu en fin d'année 2020 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X, reste à savoir si le jeu de rôle avec des suceurs de sang sortira avant les nouvelles consoles de Sony et Microsoft.