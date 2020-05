Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, une nouvelle bande-annonce dansante dévoilée

Paradox Interactive et Hardsuit Labs ont profité de l'Inside Xbox consacré aux jeux à venir sur Xbox Series X pour dévoiler une nouvelle bande-annonce de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, jeu de rôle très attendu par les fans de la franchise et du Monde des Ténèbres.

Cette bande-annonce ne nous en apprend pas beaucoup plus sur le jeu, le thème de la danse est au centre du sujet, que ce soit sur le dance floor d'une boîte de nuit, sous l'emprise d'un puissant vampire ou après quelques coups assénés par le joueur.

Malheureusement, rien de concret concernant la sortie de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, le titre est toujours attendu cette année sur PC, PlayStation 4, Xbox One et donc Xbox Series X.