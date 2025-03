Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 encore repoussé, un mois de sortie précis dévoilé

Dévoilé il y a maintenant six ans, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 se fait toujours attendre. L'éditeur Paradox Interactive avait chargé Hardsuit Labs de développer cette suite, mais le studio a été remplacé par The Chinese Room. Après encore quelques reports, le titre était attendu au premier semestre 2025, soit avant le 30 juin prochain. Mais finalement, il faudra encore patienter.

Dans une nouvelle vidéo, Marco Behrmann, vice-président exécutif de World of Darkness et producteur exécutif sur le jeu de rôle, annonce que Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est désormais attendu dans le courant du mois d'octobre 2025. Oui, c'est encore une déception pour les fans, mais réjouissons-nous, nous avons maintenant un mois de lancement précis, et non une vague période.

Dans la vidéo, Marco Behrmann explique de The Chinese Room a rajouté du contenu au jeu, étendu la profondeur narrative, le développement du personnage et l'importance du rôle de Fabien dans le scénario. Bonne nouvelle, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est terminé, mais les développeurs se focalisent désormais sur la correction des bugs, la stabilité et les performances, un travail qui va donc prendre encore quelques mois.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. D'ici là, vous pouvez retrouver Vampire: The Masquerade - The New York Bundle à partir de 29,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.