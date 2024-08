Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, encore une déception pour les fans, les développeurs s'expliquent en vidéo

Difficile d'être impatient en attendant la sortie de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, tant le projet de Paradox Interactive traîne. L'éditeur avait confié le développement à Hardsuit Labs, puis à The Chinese Room, davantage spécialisé dans les jeux narratifs que dans les immersive sims. Il y a maintenant près d'un an, Paradox avait annoncé que Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sortirait en fin d'année 2024, mais...

L'éditeur vient de publier aujourd'hui une nouvelle vidéo où le directeur créatif Alex Skidmore prend la parole pour évoquer l'avancée du développement. D'après ses dires, « le jeu dans son ensemble est dans une phase de production tardive », où l'équipe « se concentre principalement sur l'itération et le polissage ». Dans un second temps, c'est le PDG adjoint de Paradox Interactive Mattias Lilja qui s'exprime en rappelant la volonté de son studio de proposer des jeux à la hauteur des attentes des joueurs. D'un commun accord avec The Chinese Room, l'éditeur a donc décidé d'accorder davantage de temps au développement du jeu, repoussant encore sa sortie.

Ce nouveau délai permettra notamment à The Chinese Room de rajouter davantage de fins au jeu, pour une histoire plus personnelle, ainsi que de prendre en compte les retours des tests réalisés en interne et de la communauté. Désormais, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est attendu au premier semestre 2025, soit dans le courant de la première moitié de l'année prochaine.

