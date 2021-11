Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Paradox est « heureux de l'avancement du projet », mais cache encore le nom du studio

Depuis quelques années, de nombreux jeux basés sur la franchise Vampire : La Mascarade voient le jour et les fans attendent surtout Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, dévoilé en mars 2019. À l'origine développé par Hardsuit Labs, le titre a connu de nombreux soucis, pas mal de monde a été écarté du projet, la date de sortie a été mainte fois repoussée et, finalement, Hardsuit Labs a été viré.

Paradox Interactive revient tout de même aux nouvelles, mais n'est pas encore décidé à dévoiler le nom du nouveau studio en charge du développement de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, déclarant :

Nous préférons donner au studio une situation où ils peuvent se concentrer pleinement sur le développement du jeu et ne pas avoir à s'adresser aux fans qui les contactent. Nous n'avons donc pas encore divulgué le nom du studio et nous sommes très heureux de le garder ainsi pour encore un certain temps.

Même si l'éditeur reste mystérieux, il affirme qu'il est très content du travail accompli par le studio de développement et rajoute même qu'il est « heureux de l'avancement du projet ». Malheureusement pour les fans, cela signifie qu'il faudra attendre encore un long moment avant de mettre les mains sur Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Paradox déclarant qu'il faudrait « encore un certain temps avant de pouvoir commencer à parler des dates de sortie ». Vous pouvez quand même précommander le jeu dans sa First Blood Edition à 59,99 € sur Amazon.