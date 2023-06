Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, images, annulations des précommandes et rendez-vous pour des infos

Voilà un jeu que tout le monde commençait à oublier ou évoquait comme un vaporware. Mais Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est bel et bien vivant, l'éditeur Paradox Interactive a donné des nouvelles du jeu aujourd'hui. Rien de bien concret, mais les fans peuvent se rassurer, le jeu de rôle avec des vampires existe toujours.

Le développement suit son cours, même si nous ne connaissons toujours pas l'identité du nouveau studio derrière la conception après le renvoi de Hardsuit Labs. L'équipe annonce qu'elle donnera des nouvelles concrètes de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 en septembre prochain, et pour patienter, nous avons droit à quelques images inédites, montrant différents environnements du jeu.

Cependant, comme le titre a bien évolué depuis toutes ces années, Paradox Interactive a fait le choix d'annuler les précommandes des éditions physiques de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, dont le collector dévoilé en juin 2020. Les fans vont évidemment être remboursés, et l'éditeur laisse également le choix aux joueurs d'annuler eux-mêmes leurs précommandes des éditions numériques First Blood, Unsanctioned ou Blood Moon.

Nous avons donc rendez-vous en septembre prochain pour redécouvrir Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, croisons les doigts pour avoir du concret avec le nom du développeur, du nouveau gameplay et pourquoi pas une date de sortie précise, même si ce ne sera sans doute pas pour 2023. En attendant, vous pouvez retrouver le jeu narratif Vampire: The Masquerade - Shadows of New York à 9,71 € sur Gamesplanet.