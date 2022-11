Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, une sortie en 2023 « absolument pas impossible »

Paradox Interactive avait annoncé en 2019 Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, suite du jeu de rôle culte de 2004. Un titre très attendu par de nombreux fans et qui devait être développé par Hardsuit Labs, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Le directeur créatif Ka'ai Cluney, le lead narrative designer Brian Mitsoda et la senior narrative designer Cara Ellison ont été virés du studio de développement, avant que Paradox ne se sépare de Hardsuit Labs.

Depuis, un autre studio a repris le développement de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, mais l'éditeur tient à garder son nom encore secret, lui permettant d'avancer sur le projet en toute tranquillité. De leur côté, les fans prennent leur mal en patience et attendent de mettre les mains sur ce titre... mais quand ? Eh bien, Fredrik Wester, CEO de Paradox Interactive, s'est entretenu avec le site suédois Privata Affärer, affirmant que l'éditeur « sera probablement en mesure de fixer une date de sortie pour ce jeu assez rapidement » et qu'un lancement en 2023 n'est « absolument pas impossible ».

Quoi qu'il en soit, l'attente est longue et les joueurs vont encore devoir ronger leur frein. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est attendu à une date inconnue sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez précommander le jeu en First Blood Edition à 59,99 € sur Amazon.