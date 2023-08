Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, la date de sortie en fuite, ça va être chaud

Attendu depuis des années, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 est toujours discret. Le développement démarré par Hardsuit Labs a pour rappel été arrêté et confié à un autre studio, l'éditeur Paradox Interactive a décidé d'annuler les précommandes et nous a donné rendez-vous le mois prochain pour en apprendre davantage.

Ce rendez-vous est fixé à la PAX West, qui se tiendra du 1er au 4 septembre prochain, les fans croisent les doigts pour revoir du gameplay de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, découvrir l'identité du nouveau studio de développement et surtout connaître la date de sortie du RPG avec des vampires. Mais cette dernière information a sans doute déjà fuité, du côté de la boutique de PLAION, encore une fois. Le distributeur avait déjà fait une boulette avec S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl il y a quelques jours, et cette fois, il indique que la date de sortie de Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 serait fixée au 27 octobre 2023.

Là encore, les pincettes sont de mise, même si la date assez crédible, la promotion devra être courte et intense pour séduire les futurs joueurs. Cependant, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 risque de se retrouver noyé entre d'autres titres également très attendus, dont Alone in the Dark (25 octobre) et Alan Wake 2, récemment repoussé au... 27 octobre 2023pour éviter la concurrence. Sans parler des autres semaines bien chargées, avant ou après, avec Assassin's Creed Mirage, Forza Motorsport, Super Mario Bros. Wonder, Marvel's Spider-Man 2, Banishers: Ghosts of New Eden ou encore Call of Duty: Modern Warfare III. Il va être difficile de se faire une place entre ces mastodontes !

Nous devrions être fixés sur la date de sortie au tout début du mois prochain. D'ici là, vous pouvez toujours précommander Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 First Blood Edition à 59,99 € sur Amazon.