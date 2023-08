Alan Wake 2 : la date de sortie reportée... pour éviter la concurrence

Encore très secret malgré les différents aperçus de son gameplay, Alan Wake 2 est à la fois l'un des jeux les plus attendus et les plus mystérieux de la fin d'année. Comme pour tout AAA, les fans s'attendaient à avoir peut-être droit à un report de dernière minute pour allongement de la durée de production, et c'est ce qui va plus ou moins arriver...



Rassurez-vous, pas de crise, Alan Wake 2 n'est pas repoussé à 2024, mais Remedy Entertainment veut s'accorder 10 jours de rab pour finaliser le développement dans les meilleures conditions et surtout ne pas le lancer en même temps que d'autres blockbusters. La date de sortie est donc reportée du 17 au 27 octobre 2023, toujours sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Une mise à jour de l'équipe d'Alan Wake 2 : nous déplaçons le lancement d'Alan Wake 2 du 17 octobre au 27 octobre. Octobre est un mois incroyable pour les lancements de jeux et nous espérons que ce changement de date donnera plus d'espace à chacun pour profiter de ses jeux préférés. Nous avons hâte de vous montrer ce que le romancier préféré de tout le monde fait dans la Dark Place la semaine prochaine. Merci pour votre patience !

Une décision qui se comprend sur le papier, même si en s'éloignant d'Assassin's Creed Mirage, Forza Motorsport, Super Mario Bros. Wonder ou Marvel's Spider-Man 2, il se rapproche de Alone in the Dark, Banishers: Ghosts of New Eden ou Call of Duty: Modern Warfare III. Alan Wake 2 est toujours prévu exclusivement au format numérique et sera présenté davantage lors de la gamescom 2023 : vous pouvez d'ici là vous offrir la version physique d'Alan Wake Remastered à partir de 19,03 € sur Amazon.fr.