Alan Wake 2 : un premier extrait de gameplay angoissant avec Saga Anderson

Confirmé aux Game Awards 2021 avec une cinématique déjà alléchante, Alan Wake 2 a refait surface lors du PlayStation Showcase avec des informations concrètes et croustillantes, dont sa date de sortie. Après la bande-annonce montrant un peu de gameplay avec Alan Wake et la nouvelle agent du FBI Saga Anderson, place comme prévu à la diffusion d'une séquence in-game au Summer Game Fest.

Le passage se passe tôt dans le jeu, alors que des forces surnaturelles ont ramené la victime de notre enquête à la vie sous une forme monstrueuse. Nous suivons alors Saga, alors qu'elle tête de l'arrêter à l'extérieur de Bright Falls. La présentation est trop courte, mais elle offre un condensé de ce qui nous attend, entre exploration sous tension, scènes d'action où la survie sera de mise, et analyse d'indices étranges.

Une série de meurtres rituels menace Bright Falls, une petite ville sur la côte nord-ouest des États-Unis nichée au beau milieu de la nature. Saga Anderson, talentueuse agente du FBI, a la réputation de résoudre les affaires insolubles. Elle débarque afin d'enquêter au sujet de ces meurtres. L'enquête tourne au cauchemar quand elle découvre les pages d'une histoire horrifique qui commence à devenir réalité…

Alan Wake, écrivain piégé dans une prison cauchemardesque hors de notre monde, écrit une histoire sombre afin de modifier la réalité et de tenter désespérément de s'échapper. Traqué par une entité horrifique insatiable, Wake lutte pour ne pas devenir fou et pour battre le mal à son propre jeu.

Anderson et Wake. Deux héros. Deux parcours désespérés. Deux réalités distinctes connectées par des liens qu'aucun d'eux ne comprend. Les échos deviennent des reflets. Des reflets capables de se rejoindre.

L'histoire d'horreur donne vie à des ténèbres surnaturelles qui envahissent Bright Falls, corrompant les habitants et menaçant les proches d'Anderson et Wake. La lumière est leur arme, mais également leur refuge face aux ténèbres auxquelles ils sont confrontés. Piégés dans une histoire horrifique composée uniquement de victimes et de monstres, pourront-ils s'échapper pour devenir les héros qu'ils sont censés être ?

Résolvez un mystère mortel

Ce qui commence comme une enquête sur des meurtres dans une petite ville se transforme rapidement en aventure cauchemardesque. Découvrez la source des ténèbres surnaturelles dans cette histoire d'horreur psychologique pleine de suspense et de rebondissements.

Incarnez deux personnages

Vivez les histoires d'Alan Wake et de Saga Anderson et observez le déroulement des événements avec différentes perspectives. Basculez entre la course contre la montre d'Anderson pour résoudre l'affaire et les tentatives désespérées de Wake pour réécrire sa réalité afin d'échapper aux profondeurs de l'antre noir.

Explorez deux mondes

Arpentez deux mondes à la fois magnifiques et terrifiants, chacun contenant ses propres personnages et ses menaces mortelles. Découvrez les paysages majestueux de Cauldron Lake et les villes idylliques de Bright Falls et Watery. Dans le même temps, tentez d'échapper au paysage urbain cauchemardesque de l'antre noir.

Survivez grâce à la lumière

Affrontez de puissants ennemis surnaturels au corps à corps avec vos ressources limitées. Un pistolet ne vous suffira pas pour survivre. La lumière est l'arme ultime dans votre combat face aux ténèbres et sera votre refuge quand les ennemis menaceront de vous submerger.