TGA 2021 : Alan Wake 2, une suite au gameplay survival-horror enfin confirmée par un teaser !

L'annonce d'un Remedy Connected Universe reliant Alan Wake, Control et de futurs jeux du studio avait forcément laissé apercevoir l'arrivée d'un Alan Wake 2. Plusieurs rumeurs faisaient d'ailleurs état du développement de cette suite, pourquoi pas en partenariat avec l'éditeur Epic Games Publishing, et la sortie récente d'Alan Wake Remastered avait forcément éveillé les soupçons.

À juste titre, car Alan Wake 2 vient d'être confirmé à l'occasion des Game Awards 2021 ! Un premier teaser nous montre un héros qui a bien changé, une immonde créature, et pas grand-chose de plus. Le game director Sam Lake a cependant précisé sur scène que le gameplay s'approchera plus du survival-horror que jamais, mais qu'il nous en dira plus à ce sujet l'été prochain. Alan Wake 2 est dans tous les cas déjà annoncé pour 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

