TGA 2021 : Destiny 2 : La Reine Sorcière, gameplay et live-action brouillent les frontières du réel dans un intense trailer

C'est le 24 août dernier que Bungie dévoilait l'extension de l'An 5 de Destiny 2, la bien nommée La Reine Sorcière, ou The Witch Queen en anglais, qui nous confrontera enfin à Savathûn. Depuis, les évènements de la Saison des Disparus ont eu lieu, avec chaque semaine une petite discussion en tête à tête avec notre « amie » jusqu'à la mi-octobre. Désormais, nous sommes dans l'attente de la conclusion de cette histoire pour découvrir de quelle manière la déesse de la Ruche va finir par s'accaparer la Lumière. Et puisqu'il ne reste plus que deux mois et demi avant le lancement, il était temps que la communication soit relancée. C'est donc dans le cadre des Game Awards 2021 qu'une nouvelle bande-annonce a été diffusée, de quoi piquer notre curiosité ?

Nous avons droit à un savant mélange de gameplay et scènes live-action, avec une escouade de Gardiens s'attaque au monde du trône de Savathûn et sa nuée utilisant les pouvoirs de la Lumière. Apparemment, tous les extraits font partie de la première mission de l'extension, qui promet donc de nous confronter à la Reine Sorcière d'entrée de jeu ! Et si vous vous demandez qui est cette jeune femme bien réelle interrogée par Ikora Rey et Eris Morn, il s'agit simplement d'une Gardienne qui faisait partie de cette escouade.

La date de sortie de Destiny 2 : La Reine Sorcière est fixée au 22 février 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia. Vous pouvez notamment précommander votre exemplaire sur Gamesplanet, à 35,99 € en édition standard et 71,99 € en édition Deluxe. N'hésitez pas à jeter un œil à notre article récapitulatif pour en savoir plus à leur sujet.

Lire aussi : Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, le Pack 30e anniversaire Bungie, les Défis d'Éternité et les Moments de Triomphe 2021 disponibles, faisons le point !