Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, l'Avènement 2021 est disponible, un point sur les nouveautés de cette édition

La très longue Saison des Disparus se poursuit dans Destiny 2 et a connu un regain d'intérêt la semaine dernière avec le lancement du Pack 30e anniversaire Bungie, des Défis d'Éternité et des Moments de Triomphe 2021. Avant de prendre des congés bien mérités pour les fêtes, les développeurs viennent de donner le top départ de l'Avènement 2021 ce mardi, l'évènement traditionnel de cette période de l'année qui n'a rien d'une révolution, puisqu'il ne propose pas réellement d'activité lui étant propre, mais a tout de même subi quelques modifications par rapport à l'édition de l'an passé. Mais avant toute chose, place à sa bande-annonce :

Eva Levante est donc à nouveau présente à la Tour et nous propose une rapide quête en cinq étapes nécessitant de cuir un Gjallarteaux pour Zavala avec les ingrédients qu'elle nous fournit, comme chaque année, faisant office de tutoriel. La fin nous introduit aux améliorations du Four des Festivités d'Eva 2.1 et aux boules de neige, qui font leur retour à travers le système. Pour obtenir les dix, il faut simplement les acheter auprès du PNJ contre des Esprits de l'Avènement (40 pour celles du four, 20 pour les autres). Voici leur liste :

Vive la fête - Recevez une Faveur d'amitié quotidienne auprès d'Eva Levante.

- Recevez une Faveur d'amitié quotidienne auprès d'Eva Levante. Récolte contractuelle - Les contrats de l'Avènement octroient un ingrédient aléatoire supplémentaire.

- Les contrats de l'Avènement octroient un ingrédient aléatoire supplémentaire. Récolte aromatique - Les contrats de l'Avènement octroient une faible quantité d'Arôme de l'Avènement.

- Les contrats de l'Avènement octroient une faible quantité d'Arôme de l'Avènement. Cadeaux attributifs - Pendant l'Avènement 2021, les armes de l'Avènement auront une chance de générer un attribut supplémentaire dans la colonne de gauche.

- Pendant l'Avènement 2021, les armes de l'Avènement auront une chance de générer un attribut supplémentaire dans la colonne de gauche. Cadeaux très attributifs - Pendant l'Avènement 2021, les armes de l'Avènement auront une chance de générer un attribut supplémentaire dans la colonne de droite.

- Pendant l'Avènement 2021, les armes de l'Avènement auront une chance de générer un attribut supplémentaire dans la colonne de droite. Long hiver - Augmente la durée des effets de ralentissement dus aux boules de neige.

- Augmente la durée des effets de ralentissement dus aux boules de neige. Très long hiver - Augmente la quantité d'effets de ralentissement infligée aux combattants victimes des boules de neige.

- Augmente la quantité d'effets de ralentissement infligée aux combattants victimes des boules de neige. L'hiver le plus long - Les boules de neige gèlent instantanément les combattants qu'elles touchent.

- Les boules de neige gèlent instantanément les combattants qu'elles touchent. Gardez la tête froide - Les boules de neige déposent une mine de stase à l'impact.

- Les boules de neige déposent une mine de stase à l'impact. Cadeau infini - Les combattants gelés vaincus génèrent des boules de neige.

Par ailleurs, deux nouveaux types de gâteaux font leur apparition, les Biscuits d'herbe stellaire pour l'Exo inconnue et la Tarte aux pommes ascendante pour Mara Sov, tandis que celui d'Ada-1 est de retour. En revanche, d'autres ne sont plus d'actualité, à commencer par celui de Riven qui n'était clairement pas le plus simple d'accès. L'autre, c'est celui de L'Araignée. Sachez également que vous n'avez plus besoin de découvrir les recettes (ou vérifier un guide comme celui que nous avions fait) puisque le Four des Festivités d'Eva 2.1 indique tout, enlevant une contrainte assez superficielle au final. Il faut tout de même farmer les ingrédients, pourquoi pas grâce aux contrats (hebdomadaires, journaliers et supplémentaires) qui sont disponibles et permettent également de gagner des Esprits de l'Avènement, de l'XP et même de la Poussière brillante.

Mais ce n'est pas tout, car deux quêtes nous sont aussi données, faisant la part belle à nos nouvelles alliances de cette année avec les Éliksni et les Cabals par l'intermédiaire de Saint-14 et Zavala. Générosité du Pigeon, qui demande d'avoir effectué la première mission de la Saison du Symbiote, permet ainsi d'obtenir l'épée Zéphyr et le Revêtement Poudre polycarbonée. Cette dernière arme ayant été sunset, c'est une nouvelle version ayant la Stase comme élément qui est désormais disponible durant l'évènement. Avec Rite de l'Avènement, ce sont l'Emblème Sorti des cendres et le Revêtement Bronze malibeaux qui nous attendent. En achevant les deux, nous pouvons ensuite récupérer le vaisseau Cyclo-vapeur auprès d'Eva.

Sinon, un ensemble d'Ornements universels par classe et d'autres articles ont été ajoutés chez Everversum... le plus intéressant est donc à nouveau bloqué derrière un paywall ou contre de grosses sommes de Poussière brillante. Quelques Triomphes sont aussi à débloquer si le cœur vous en dit.

Livraison de cadeaux : Avant-garde - Livrez des cadeaux aux chefs de l'Avant-garde pendant l'Avènement 2021 (Ikora Ray et Commandant Zavala). Récompense : Esprit de l'Avènement +5.

- Livrez des cadeaux aux chefs de l'Avant-garde pendant l'Avènement 2021 (Ikora Ray et Commandant Zavala). Récompense : Esprit de l'Avènement +5. Livraison de cadeaux : Soutien - Livrez des cadeaux à des alliés qui vous soutiennent pendant l'Avènement 2021 (Amanda Holliday, Failsafe, Devrim Kay, Shaw Han et Suraya Hawthorne). Récompense : Esprit de l'Avènement +5.

- Livrez des cadeaux à des alliés qui vous soutiennent pendant l'Avènement 2021 (Amanda Holliday, Failsafe, Devrim Kay, Shaw Han et Suraya Hawthorne). Récompense : Esprit de l'Avènement +5. Livraison de cadeaux : Compétitif - Livrez des cadeaux à des alliés compétitifs pendant l'Avènement 2021 (Saint-14 et Seigneur Shaxx). Récompense : Esprit de l'Avènement +5.

- Livrez des cadeaux à des alliés compétitifs pendant l'Avènement 2021 (Saint-14 et Seigneur Shaxx). Récompense : Esprit de l'Avènement +5. Livraison de cadeaux : Habile - Livrez des cadeaux à des alliés habiles pendant l'Avènement 2021 (Ada-1, Banshee-44, Eva Levante, Tess Everis et Xûr). Récompense : Esprit de l'Avènement +5.

- Livrez des cadeaux à des alliés habiles pendant l'Avènement 2021 (Ada-1, Banshee-44, Eva Levante, Tess Everis et Xûr). Récompense : Esprit de l'Avènement +5. Livraison de cadeaux : Récif - Livrez des cadeaux à des alliés du Récif pendant l'Avènement 2021 (Le Corbeau, Reine Mara Sov, Pétra Venj et Varik, le Loyal). Récompense : Esprit de l'Avènement +5.

- Livrez des cadeaux à des alliés du Récif pendant l'Avènement 2021 (Le Corbeau, Reine Mara Sov, Pétra Venj et Varik, le Loyal). Récompense : Esprit de l'Avènement +5. Livraison de cadeaux : Ténèbres - Livrez des cadeaux à des alliés maniant les Ténèbres pendant l'Avènement 2021 (Le Vagabond, Eris Morn et Exo Inconnue). Récompense : Esprit de l'Avènement +5.

- Livrez des cadeaux à des alliés maniant les Ténèbres pendant l'Avènement 2021 (Le Vagabond, Eris Morn et Exo Inconnue). Récompense : Esprit de l'Avènement +5. Tout le monde aura le sien ! - Livrez un cadeau à chaque allié disponible pendant l'Avènement 2021 (21). Récompense : Esprit de l'Avènement +15.

- Livrez un cadeau à chaque allié disponible pendant l'Avènement 2021 (21). Récompense : Esprit de l'Avènement +15. Grêle de l'Avènement - Éliminez des combattants à l'aide de boules de neige pendant l'Avènement 2021. Récompense : Esprit de l'Avènement +15.

- Éliminez des combattants à l'aide de boules de neige pendant l'Avènement 2021. Récompense : Esprit de l'Avènement +15. Sommité des cadeaux - Livrez des cadeaux pendant l'Avènement 2021. Récompense : Esprit de l'Avènement +15.

- Livrez des cadeaux pendant l'Avènement 2021. Récompense : Esprit de l'Avènement +15. Célébrant enthousiaste - Générez de l'esprit de l'Avènement pendant l'Avènement 2021. Récompense : Échange de cadeaux.

De nombreux visuels sont à retrouver en page suivante. Et pour terminer, vous avez donc jusqu'au mardi 4 janvier 2022 pour profiter de l'Avènement 2021. Vous pouvez vous procurer le Pack 30e anniversaire Bungie à 22,49 € sur Gamesplanet si vous jouez sur PC.

Voir aussi : TGA 2021 : Destiny 2 : La Reine Sorcière, gameplay et live-action brouillent les frontières du réel dans un intense trailer