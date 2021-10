Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, des Secteurs hantés et cosmétiques jurassiques pour la Fête des âmes perdues 2021, tous les détails !

Nous en sommes déjà à la huitième semaine de la Saison des Disparus de Destiny 2, dont la trame narrative est quasi achevée et désormais en pause, en attendant le lancement l'an prochain de l'extension La Reine Sorcière. Pas de panique, Bungie a tout de même de quoi nous occuper un minimum en attendant. La mise à jour 3.3.1 a donc été déployée ce mardi (591,3 Mo sur PS5), dont le changelog est disponible en page 2, et ajoute pour commencer le mode Légende à l'activité Domaine Brisé, jouable en escouade, mais sans matchmaking (1 320 de Puissance recommandé, équipement verrouillé et divers modificateurs pour pimenter l'expérience). Mais surtout, c'est l'évènement d'Halloween qui est disponible, la Fête des âmes perdues, qui durera donc de ce 12 octobre jusqu'au reset du 2 novembre. Avant de voir en détail ce qu'apporte cette édition 2021, place à sa bande-annonce. Vous noterez la petite phrase en référence à la réplique culte de Jeff Goldblum dans Jurassic Park.

Jusqu'à l'an dernier, nous pouvions arpenter la Forêt hantée, une version alternative de la Forêt Infinie sur Mercure. Sauf qu'avec la mise au placard dans le Coffre de contenu de Destiny (CCD) de la destination, il n'était évidemment pas question d'un retour de l'activité. Ainsi, ce sont des Secteurs oubliés reskinés qui nous attendent, les Secteurs hantés. Au nombre de trois, ils se débloquent en progressant dans la quête introductive Disparus, mais jamais oubliés et sont accessibles depuis la Tour via le programme dédié, jouables en matchmaking, là encore à trois. Il s'agit d'une activité assez intense où nous devons effectuer des rituels d'invocation pour appeler des Sans-tête, puis un boss final, le tout sous les commentaires de Lueur, le Spectre du Corbeau. Eh oui, le nôtre est toujours aux abonnés absents (Bungie doit avoir un quota de voix par saison en termes de budget).

En éliminant ces nouveaux ennemis à tête de citrouille et en venant à bout du Secteur hanté, nous pouvons matérialiser les Pages spectrales servant à compléter le Livre des Oublis. En tout, ce sont 27 Légendes qui sont à débloquer en échange de ces pages, dont le coût varie de 2 à 9 exemplaires, pour un total de 194 à farmer. La boucle de gameplay nous parait assez fun et devrait nous occuper pendant quelques heures afin de tout débloquer.

ON SE SOUVIENT DES ÂMES PERDUES Eva Levante vous invite à participer à une tradition de la dernière Cité qui célèbre la lumière que l'on peut trouver dans les ténèbres. Rassemblez-vous autour du feu de camp avec d'autres Gardiens, piochez dans vos sacs débordants de bonbons, et remémorez-vous les histoires des personnes que vous avez perdues, mais qui ne seront jamais oubliées. SECTEURS HANTÉS Un Exo et un Esprit vex ont fusionné pour devenir quelque chose de... nouveau. Un Gardien sur Nessos est traqué pour son Spectre. Et des créatures sans tête rôdent dans les sombres failles de la Lune. Emparez-vous de votre masque préféré, rejoignez une escouade, et embarquez-vous dans trois nouveaux contes terrifiants. LIVRE DES OUBLIS Un livre rempli de personnages mémorables et de faits héroïques... enfin presque rempli. Si vous parvenez à trouver les pages manquantes sans les tacher de chocolat, vous aurez une incroyable histoire à raconter ! Et quand ce sera le cas, n'oubliez pas d'illuminer votre visage avec votre lampe torche ! CHUT... VOUS AVEZ ENTENDU ÇA ? C'est probablement le vent. Le vent, ou le nouveau fusil à impulsion Vert jurassique. Dans tous les cas, il est minuit et personne ne dormira avant que vous n'alliez jeter un coup d'œil. Franchement, quel est le pire qui pourrait arriver : que vous reveniez au campement sur un Passereau exotique, les bras pleins de nouveaux éléments cosmétiques ? Ça paye d'être brave, Gardiens ! Remarque : 10 dentistes de l'espace sur 10 vous recommandent de dépenser vos bonbons au lieu de les manger. #TEAMDINO Plus tôt cette année, la communauté de Destiny a joué un rôle important et a aidé Bungie à faire un choix d'importance capitale. Bien que la bataille fut animée, à la fin, le rugissement victorieux des dinosaures s'est fait entendre dans les rues de la dernière Cité. Merci à toutes les personnes ayant participé. Les ensembles d'ornements de la #TeamDino sont maintenant disponibles chez Everversum. UNE FRAPPE DANS LA NUIT Connaissez-vous le sens de la peur ? Connaissez-vous le sens de la peur ? Présage n'était pour vous qu'une simple promenade de santé ? Êtes-vous la chose la plus effrayante qui se trouve dans ces Secteurs hantés ? Eva possède l'emblème parfait pour vous aider à montrer vos nerfs d'acier.

Du côté des Triomphes à réaliser au cours de ces trois semaines, ceux qui ne sont pas secrets sont listés ci-dessous avec leurs récompenses, les 27 autres apparaissant en débloquant les Légendes associées.

Mémorialiste du paranormal - Terminez la quête « Disparus, mais jamais oubliés » de la Fête des âmes perdues.

- Terminez la quête « Disparus, mais jamais oubliés » de la Fête des âmes perdues. Bonbombe - Obtenez des bonbons pendant la Fête des âmes perdues (14 000).

- Obtenez des bonbons pendant la Fête des âmes perdues (14 000). Analyse spectrale - Obenez des pages spectrales pendant la Fête des âmes perdues.

- Obenez des pages spectrales pendant la Fête des âmes perdues. Détective du paranormal - Terminez des Secteurs hantés pendant la Saison des Disparus (20).

- Terminez des Secteurs hantés pendant la Saison des Disparus (20). Brise-citrouilles - Éliminez des Sans-tête dans les Secteurs hantés pendant la Fête des âmes perdues (50).

- Éliminez des Sans-tête dans les Secteurs hantés pendant la Fête des âmes perdues (50). Lueur d'espoir - Révélez la moitié des pages du Livre des Oublis (14). Récompense : Emblème Foyer décapité.

- Révélez la moitié des pages du Livre des Oublis (14). Récompense : Emblème Foyer décapité. Lueur de victoire - Révélez toutes les pages du Livre des Oublis (27). Récompense : Revêtement Teintes sans-tête.

- Révélez toutes les pages du Livre des Oublis (27). Récompense : Revêtement Teintes sans-tête. Cavalier masqué - Obtenez tous les masques de la Fête des âmes perdues de la Saison des Disparus (6). Récompense : Cheval-vapeur sans-tête.

- Obtenez tous les masques de la Fête des âmes perdues de la Saison des Disparus (6). Récompense : Cheval-vapeur sans-tête. Tout a disparu - Terminez tous les Triomphes de la Fête des âmes perdues pendant la Saison des Disparus (35).

Concernant les masques, il y en a donc six inédits cette année à débloquer en jouant, qui nécessitent de grandes quantités de bonbons pour être achetés auprès d'Eva. Vous l'aurez vite compris, le Triomphe demandant d'en farmer n'est rien comparé à ce qu'il va falloir récolter pour tous les avoir, mais les quantités obtenues en jouant sont tout de même assez conséquentes, ce ne devrait pas être un souci. Deux autres masques sont eux en vente chez Everversum, comme l'an dernier.

Masque de Vigris - 1 300 bonbons

- 1 300 bonbons Masque de Taniks - 2 600 bonbons

- 2 600 bonbons Masque d'oie lunaire - 3 900 bonbons

- 3 900 bonbons Masque pyramide - 5 200 bonbons

- 5 200 bonbons Masque d'Ada-1 - 6 500 bonbons

- 6 500 bonbons Masque de robot balayeur - 7 800 bonbons

- 7 800 bonbons Masque de Titan ombragé - 300 Argentum

- 300 Argentum Masque de pingouin - 300 Argentum

Des contrats sont également disponibles auprès d'Eva (hebdomadaire, quotidien et répétables), avec notamment quelques bonbons en récompense. Outre le Fusil à impulsion Vert jurassique, qui est un reskin du Vert des bois désormais sunset, il est à nouveau possible d'obtenir les Fusils automatiques Loup-garou Braytech et Histoire d'épouvante en Pièces Maîtresses via les Secteurs hantés. Divers éléments cosmétiques sont également en vente chez Everversum, dont un set d'Ornements au look de dinosaure pour chaque classe, des Passereaux et coques de Spectre.

Vous pensiez que c'était tout ? Eh bien non. Si vous avez bonne mémoire et l'avez conservée dans votre inventaire depuis l'an dernier, vous devez vous demander à quoi sert cette fameuse Lentille ascendante liée à la Cité des rêves. Nous avons enfin la réponse, puisqu'une « quête » nécessite d'aller parler à Mara au SIMU pour lui rapporter. Une récompense qui épargnera un peu de farm évoqué plus haut, entre autres, nous est directement remise, mieux que rien... Divers visuels de l'évènement sont sinon à retrouver en page 3.

