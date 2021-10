Alan Wake Remastered : une bande-annonce de lancement et une vidéo avec le NVIDIA DLSS

Il y a 11 ans, Remedy Entertainment, alors connu pour les Max Payne, sortait Alan Wake, un jeu de tir horrifique mettant en scène un écrivain à la recherche de sa femme disparue. Le titre est de retour aujourd'hui sur les plateformes modernes, même sur les PlayStation de Sony. Place à la bande-annonce de lancement :

Alan Wake Remastered est donc disponible sur PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et ordinateurs via l'Epic Games Store. Cette version PC profite de la technologie DLSS de NVIDIA pour améliorer les performances tout en conservant une bonne qualité d'image, le constructeur partage une vidéo et affirme que les performances sont deux fois meilleures en 4K grâce au DLSS. Pour pouvez constater les gains de fps dans la séquence ci-dessous :

Si Alan Wake Remastered vous tente, il est vendu 29,99 € sur Amazon.

