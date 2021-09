Alan Wake Remastered : date de sortie, différences entre les plateformes et première bande-annonce alléchante partagées

Il y a quelques jours, nous avons appris que le fameux Alan Wake aura droit à un remaster sur les consoles de Sony Interactive Entertainment, de Microsoft et sur PC. Remedy Entertainment et Epic Games ont dévoilé pendant le Showcase de Mister S. quelques séquences de cette adaptation.

Le Creative Director, Sam Lake, a partagé quelques informations pour le coup.

À Remedy, nous avons pour passion de partager nos histoires avec nos fans par le biais des jeux vidéo. C’est donc avec grand plaisir que nous vous annonçons l’arrivée de la version complète de notre célèbre jeu d’horreur sur PlayStation : Alan Wake.

Je suis ravi d’annoncer la sortie d’Alan Wake Remasteredqui vous permettra de prendre enfin part au voyage vers les ténèbres d’Alan Wake le 5 octobre. Alan Wake Remastered est une version du jeu original sorti en 2010, mais avec des graphismes améliorés. Vous pourrez découvrir l’expérience complète d’Alan Wake avec les deux extensions « Le signal » » et « L’écrivain », mais aussi de nouveaux graphismes en 4K, des environnements et des cinématiques optimisés, ainsi qu’un making-of dans lequel je me remémore plusieurs anecdotes liées au jeu.



L’histoire jusqu’à présent…

Alan Wake, écrivain célèbre, reprend ses esprits au volant d’une voiture accidentée. La nuit est tombée. Il se trouve dans une forêt vierge à l’extérieur de la petite ville de Bright Falls, dans l’État de Washington. Wake s’est cogné la tête. Il a oublié tout ce qu’il s’est passé pendant la dernière semaine. Alice, sa femme photographe, a disparu. Le couple s’est rendu dans le cadre idyllique de Bright Falls pour se reposer, loin de la pression de leur vie de célébrité à New York. Wake souffre du syndrome de la page blanche. Leur relation de couple a vu de meilleurs jours. Dans le présent, Wake trouve les pages d’un roman dont il semble être l’auteur, même s’il ne se souvient pas l’avoir écrit. Le livre s’intitule « Departure ». C’est une histoire d’horreur. Wake en est le personnage principal. Dans cette histoire, une force maléfique a submergé Bright Falls. Et tout cela se réalise. Tous possédés par ces ténèbres surnaturelles, les gens du coin pourchassent Alan dans la forêt. Alors qu’il s’enfonce dans l’obscurité de la nuit au fil de son aventure, Wake tente de s’accrocher au peu qu’il lui reste de santé mentale et de trouver des réponses au mystère cauchemardesque auquel il est confronté. Armé de la lumière de sa lampe torche, il n’a d’autre choix que de lutter pour sa vie et celle d’Alice.

Technologie de pointe

Il y a de nombreuses subtilités visuelles dans Alan Wake, désormais améliorées par la puissance des nouvelles consoles PlayStation. Sur PlayStation 5, le jeu tourne à 60 IPS en 4K. Sur PlayStation 4 Pro, le joueur a le choix entre le mode performance (60 IPS) et le mode qualité (30 IPS en 4K). Pour ce qui est de la version PS4, elle tourne à 30 IPS. Beaucoup de temps a été consacré à l’optimisation du jeu pour chaque plateforme, afin d’offrir la meilleure expérience possible. De plus, chaque arme utilisée par Alan est rendue unique grâce aux gâchettes adaptatives de la manette sans fil DualSense qui réagissent différemment selon l’arme utilisée, du revolver à la fusée de détresse. Il y a également des cartes d’activité pour chaque épisode et chaque mission du jeu.

La modélisation de notre héros a été complètement retravaillée.

De nombreux développeurs du jeu original Alan Wake, dont moi-même, ont participé à la création de ce remaster. Nous voulions avant tout préserver l’identité et le style visuel unique d’Alan Wake, tout en améliorant les graphismes pour répondre aux attentes des joueurs d’aujourd’hui. Presque tout dans le contenu du jeu original a été retouché : une tonne d’éléments individuels, des scènes d’environnement aux accessoires, les textures, les fichiers d’effets sonores et l’apparence de l’interface. Comme il s’agit d’une partie extrêmement importante de l’atmosphère troublante du jeu, une équipe spécifique a travaillé dur pour s’assurer que les arbres et le feuillage soient aussi beaux que possible.

Tout est lié

Certains d’entre vous ont rencontré Alan Wake pour la première fois dans l’extension AWE de Control, un autre jeu se déroulant dans le Remedy Connected Universe (RCU). Dans cet opus, nous avons fait la lumière sur le grand mystère de Wake dans les profondeurs sombres. Nous avons appris que les événements étranges survenus dans Alan Wake avaient fait l’objet d’une enquête du Bureau Fédéral du Contrôle en tant qu’« événement d’altération du monde », un trouble provoqué par de dangereuses forces paranaturelles s’infiltrant dans notre réalité. C’est ainsi que l’histoire d’Alan Wake a été perçue dans le scénario de Control. Control et Alan Wake existent dans le même monde, les événements d’une histoire se rattachant à l’autre. Aujourd’hui, nous voulons faire découvrir l’histoire d’origine de l’écrivain à une nouvelle génération de joueurs courageux.

Avec Epic Games Publishing, nous sommes heureux de pouvoir enfin proposer Alan Wake à la communauté PlayStation et de vous faire vivre cette expérience palpitante pour la première fois.

Que ce soit votre première fois ou non… Bienvenue à Bright Falls, dans l’État de Washington. Surtout, n’oubliez pas : restez dans la lumière.