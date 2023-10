Alan Wake 2 : réalité cauchemardesque et enquête horrifique sous tension dans la bande-annonce de lancement

En 2010, Remedy Entertainment sortait sur Xbox 360 un survival horror original baptisé Alan Wake, qui nous faisait suivre l'écrivain du même nom dans la ville de Bright Falls, atteint du syndrome de la page blanche et qui va tenter de retrouver sa femme disparue. Les joueurs ont longtemps réclamé une suite et, après l'extension EMA de Control qui introduisait le Remedy Connected Universe, c'est donc une suite en bonne et due forme qui va enfin voir le jour pas plus tard que ce vendredi 27 octobre 2023 suite à un report. Si vous n'avez pas joué au premier jeu, le studio a même pensé à vous en diffusant une vidéo récapitulative, mais ce serait dommage de passer à côté. Nous avions rendez-vous lors du tout premier Xbox Partner Preview pour en découvrir la bande-annonce de lancement d'Alan Wake 2, qui pour la petite histoire a fuité via des canaux officiels un peu avant l'heure avant d'être remise en privé.

La vidéo mêle séquences de gameplay, cinématiques in-game et même passages en live-action inclus dans le jeu, alternant entre le monde cauchemarde que tente de fuir Alan Wake en réécrivant la réalité et celui bien réel de Saga Anderson, agente du FBI qui enquête justement à Bright Falls sur une série de meurtres. Deux mondes pour une histoire bien sombre qui nous réserve tout aussi bien de l'action que des frissons.

Pour clôturer la présentation, nous avons également eu droit à un peu de gameplay avec Saga, confrontée à un esprit récalcitrant, refusant de mourir et sortant d'une flaque d'eau lévitant à travers la pièce, grosse ambiance ! Vous pouvez la revoir ci-dessous :

Alan Wake 2 sortira donc sous peu sur PS5, Xbox Series X|S et PC, mais ne sera pas disponible en édition physique, il faudra impérativement passer par le PlayStation Store, le Microsoft Store ou l'Epic Games Store pour l'acheter plein pot, et des DLC sont d'ores et déjà prévus, mais seront gratuits. Vous pouvez vous procurer Alan Wake Remastered sur Amazon, ou via des divers revendeurs sur les sites de la Fnac et Cdiscount.

