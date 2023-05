Alan Wake 2 : pas de version physique, liens avec Control EMA, édition Deluxe numérique avec un Passe Extensions et bonus de précommande

Lors du PlayStation Showcase de cette semaine, Remedy a enfin donné des nouvelles d'Alan Wake 2, son jeu d'horreur attendu sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération. Nous avons rendez-vous en octobre prochain pour trembler avec l'écrivain torturé, mais le studio finlandais partage une longue foire aux questions pour préciser quelques points.

Remedy indique ainsi qu'Alan Wake 2 est évidemment la suite du premier volet, les fans vont pouvoir retrouver un tas de lien avec le précédent opus, mais il sera possible d'y jouer sans avoir fait Alan Wake 1. Idem pour Control et son extension EMA, qui lançait le Remedy Connected Universe, complètement optionnel pour tout comprendre. Ça, c'est une bonne nouvelle, contrairement à la suivante : Alan Wake 2 ne sera disponible qu'en version dématérialisée sur le PlayStation Store, le Microsoft Store et l'Epic Games Store. Remedy se justifie en expliquant que de plus en plus de joueurs n'achètent plus de jeux physiques, cela permet de réduire également le prix de vente du jeu (59,99 € sur consoles et 49,99 € sur PC) et évite aux joueurs de devoir télécharger un patch day one pour profiter au mieux de l'expérience. Voilà qui va faire grincer les dents de pas mal de joueurs...

Les fans que le numérique ne dérange pas pourront quant à eux craquer pour une édition Deluxe, vendue 20 € plus cher avec le Passe Extensions (Zone X et La maison du lac), les skins Fusil à pompe nordique, Coupe-vent écarlate et Breloque lanterne pour Saga ainsi que les skins Fusil à pompe Parliamant et la Tenue de star pour Alan. Tous les joueurs qui précommanderont le jeu, qu'importe l'édition, obtiendront la skin Revolver décoré pour Alan et le Pack de ressources de survie pour Saga.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de la FAQ d'Alan Wake 2 sur la seconde page. La date de sortie du jeu est fixée au 17 octobre 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, d'ici là, vous pouvez retrouver Alan Wake Remastered à 19,90 € sur Amazon.