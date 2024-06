Alan Wake 2 : une sortie surprise pour l'extension Night Springs et des éditions physiques enfin annoncées

Malgré un succès commercial mitigé, Alan Wake 2 reste une réussite critique, le survival-horror de Remedy Entertainment étoffe le Remedy Connected Universe, mais les fans vont encore avoir de belles choses à découvrir grâce à deux extensions. La première vient d'être présentée en grande pompe lors du Summer Game Fest Live 2024 pr Sam Lake :

Remedy avait déjà fait du teasing il y a quelques jours, mais nous avons eu droit cette nuit à la première bande-annonce de Night Springs, le premier gros contenu additionnel d'Alan Wake 2. L'extension nous plongera dans la série télévisée Night Springs, déjà diffusée sur des écrans dans le premier Alan Wake, au travers de trois épisodes d'anthologie mettant en scène des personnages de la franchise, à savoir le shérif Tim Breaker, la serveuse Rose Marigold et Jesse Faden de Control !

La date de sortie de Night Springs est fixée au 8 juin 2024 dans Alan Wake 2, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, oui, c'est dans quelques heures seulement. Le jeu de Remedy est uniquement disponible au format numérique... pour le moment. Eh oui, Sam Lake vient d'annoncer des versions physiques pour Alan Wake 2, Deluxe et Collector qui sortiont en fin d'année. C'est Limited Run Games qui éditera ces éditions physiques, la collector sera vendue 200 $ sur PS5 et Xbox Series X|S avec le jeu, les extensions, une copie d'Alan Wake Remastered (via un code de téléchargement), du contenu numérique, mais surtout une réplique de la lampe torche d'Alan, un porte-clé et une clé de la chambre 665 de l'Ocean View Hotel, des pin's Coffee World et un artbook. La version Deluxe inclura tout ce contenu, sauf la lampe, les pin's et l'artbook.

