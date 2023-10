Alan Wake 2 : le contenu post-lancement détaillé, avec 2 extensions alléchantes

Demain sortira Alan Wake 2, suite des aventures de l'écrivain torturé par Remedy Entertainment. Le studio finlandais est dans les starting blocks, la bande-annonce de lancement a déjà été dévoilée, et alors que les premiers tests sont tombés, Remedy a évoqué le contenu post-lancement.

Car oui, même après avoir terminé Alan Wake 2, il y en aura encore, même s'il faudra être patient. Après la sortie, les développeurs publieront un mode Photo et surtout The Final Draft, un mode New Game+ qui réécrira une partie de l'histoire en introduisant de nouvelles pages du Manuscrit et du contenu vidéo inédit. Bien sûr, tout l'équipement et les améliorations seront conservés, mais un mode de difficulté Cauchemar fera son apparition. De quoi motiver les fans à retourner à Bright Falls pour découvrir tous les secrets du jeu. Mais surtout, les joueurs auront droit à deux extensions, qui sont déjà présentées :

Extension 1 – Night Springs : Visions et rêves. La fiction est écrite et devient réalité. La fiction s'effondre et ne reste que des mots sur une page. Ce sont ces histoires… à Night Springs. Incarnez plusieurs personnages familiers du monde d'Alan Wake et vivez l'inexplicable dans plusieurs épisodes autonomes de Night Springs, une série télévisée fictive se déroulant dans le monde d'Alan Wake. Extension 2 – The Lake House : La Lake House est une installation mystérieuse située sur les rives du lac Cauldron, créée par une organisation gouvernementale indépendante pour mener des recherches secrètes… jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. Explorez Lake House et embarquez pour deux aventures distinctes alors que les réalités de Saga Anderson et Alan Wake se heurtent à nouveau.

Pour rappel, Sam Lake, directeur créatif du jeu, avait annoncé que les DLC d'Alan Wake 2 seraient gratuits. Cependant, les développeurs ne donnent pas de date de sortie pour ces contenus additionnels post-lancement, il faudra être patient.

La date de sortie d'Alan Wake 2 est fixée au 27 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.