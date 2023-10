Alan Wake 2 : les tests tombent, les notes sont parfaites !

C'est demain que sortira officiellement Alan Wake 2, le nouveau jeu de Remedy Entertainment (Max Payne, Control, Quantum Break). Le titre met une nouvelle fois en scène l'écrivain torturé, 13 ans après le premier volet, et les joueurs découvriront également Saga Anderson, une agent du FBI.

En attendant le mettre les mains sur le jeu, la presse anglophone livre son verdict sur Alan Wake 2, et les notes sont élevées, et même très souvent parfaites. Les testeurs ont apprécié les deux campagnes avec Alan et Saga complémentaires, l'immersion avec des images en live-action, l'écriture très méta, les différents univers visuels, sans oublier les graphismes et la réalisation technique. Cependant, il faut compter sur des combats peu inspirés et quelques bugs.

La date de sortie d'Alan Wake 2 est fixée au 27 octobre 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, uniquement en version dématérialisée. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.