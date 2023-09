Alan Wake 2 : 11 minutes de gameplay bien sombre, mais sans Alan

J'espère qu'ils feront comme pour Sea of Stars sur Switch, une sortie physique plusieurs mois après la sortie dématérialisée. Clairement, même si je l'aurais déjà fini hacké, je l'achèterai plein tarif, je ferai en sorte de le faire. Mais only digital, je resterai en mode vieux con, je veux pas être dépendant d'un serveur pour l'installer ou y jouer. Même si effectivement, les patchs tout ça, tu l'as quand même dans l'os et t'es obligé de passer par le net.

Mais moi je veux mon jeu en boite dans son étagère.



Par contre, y'a que moi qui sent le délire en mode Alan qui serait le grand "méchant" de cet opus ? J'ai ce sentiment pour ma part.