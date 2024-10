Warhammer 40,000: Space Marine 2, le contenu post-lancement détaillé en vidéo

Focus Entertainment et Saber Interactive ont lancé le mois dernier Warhammer 40,000: Space Marine 2, un jeu de tir dans l'univers futuriste de Games Workshop. Un titre qui a rencontré un gros succès auprès des fans, les développeurs ne vont évidemment pas abandonner le jeu et ont déjà une roadmap bien chargée.

Les studios dévoilent aujourd'hui une nouvelle bande-annonce qui détaille le contenu additionnel qui sera rajouté dans Warhammer 40,000: Space Marine 2 au fil des mises à jour. Nouvelles cartes, nouveaux modes de jeux, nouveaux éléments cosmétiques, mode de Difficulté Mortelle, Opération PvE Termination et Bio-Titan Hiérophante, voici tout ce qui attend les joueurs :

Contenus gratuits et Premium à venir très bientôt





Cette nouvelle mise à jour, majeure et entièrement gratuite, contenant la nouvelle mission PvE Termination et le nouveau mode de difficulté Mortelle, arrive très prochainement sur toutes les plateformes. Tout au long de l’année à venir, Space Marine 2 continuera d’enrichir son contenu. Les prochaines updates gratuites incluront le Pistolet Néo-Volkite, ainsi que de nouvelles Opérations PVE, de nouveaux modes et arènes PVP, ainsi qu’un mode Horde frénétique, où votre seul objectif revient à : survivre. D’autres éléments cosmétiques pour vos Chapitres Space Marine préférés devraient aussi arriver très prochainement.

Un Chapitre culte rejoint la bataille





En parallèle des sorties régulières de contenu gratuit, Saber Interactive et Focus Entertainment vont bientôt sortir leur premier contenu de Season Pass avec un nouveau pack thématique dédié aux Dark Angels, Chapitre Space Marine adulé par de nombreux fans. De nouvelles options de personnalisation d’arme, d’armure et de schéma de couleur à débloquer dans la Barge de Bataille, et inspirées du Chapitre Successeur des Impardonnés, seront bientôt disponibles.