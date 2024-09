TEST Warhammer 40,000: Space Marine 2, le meilleur jeu de la franchise 40K ?

Le retour explosif de Titus





Des jeux dans l’univers de Warhammer 40K, il en existe des tonnes, mais le titre de Relic Entertainment et THQ Nordic lancé en 2011 avait été très apprécié par les fans de la franchise. Treize longues années plus tard, ce sont Saber Entertainment et Focus Interactive qui nous proposent une suite, Warhammer 40,000: Space Marine 2. Un opus que nous avons exploré en long, en large et en travers avec beaucoup de plaisir !

Le gameplay est réellement jouissif et bien plus abouti qu’il n’y paraît.

La guerre galactique fait rage et l’Humanité, fidèle à l’Empereur, fait toujours face aux hordes de Tyranides qui les menacent. La campagne solo nous propose d’incarner le Lieutenant Demetrian Titus, un Ultramarine, soit ce qui se fait de mieux chez les Space Marines (déjà des surhommes, qui ont juré de protéger l’Empereur). Warhammer 40,000: Space Marine 2 s’inscrit parfaitement dans l’univers de science-fiction imaginé par Games Workshop, le scénario est un peu bas du front, mais il n’est pas avare en rebondissements et en référence au lore de 40K, il reste quand même intéressant à suivre au fil des quelques missions qui composent cette campagne. Une campagne jouable en solo avec le Lieutenant Titus et deux compagnons gérés par l’IA, mais également en coopération avec des amis, ce qui vous occupera à chaque fois une dizaine d’heures, en fonction du mode de difficulté sélectionné évidemment.

De toute façon, ce qu’il faut retenir avec Warhammer 40,000: Space Marine 2, c’est son gameplay. Saber Interactive avait déjà développé World War Z, un jeu de tir à la troisième personne avec des hordes de zombies, mais le studio a ici totalement revisité sa formule pour l’adapter à la franchise Warhammer 40K et à la puissance des Space Marines. Ici, le joueur dispose seulement de deux armes à distance, un fusil et un pistolet, mais les combats contre des vagues de Tyranides tournent rapidement au chaos et il faut alors user de son arme de corps-à-corps. Le gameplay oscille donc entre le tir et les gros coups de lames, c’est souvent le bazar et il est difficile de s’y retrouver dans la cohue, le joueur finit par marteler les coups d'épée en boucle pour se défaire des ennemis. Mais il faut rester aux aguets pour ne pas tomber au combat, notre Space Marine dispose d’une faible armure, qui se brise en deux ou trois coups (soit en deux ou trois millisecondes, vu le nombre de Tyranides qui nous assaillent), la barre de santé descend vite et il faut gérer les contres et les esquives pour rester debout. Le gameplay est assez exigeant à haut niveau de difficulté, mais d’autant plus jubilatoire.

Les batailles ont souvent le même déroulé : des hordes de Tyranides arrivent, vous leur tirez dessus jusqu’à sortir votre épée pour les massacrer au contact, esquivez les coups, contre-attaquez avec un tir de bolter bien placé (grâce à une visée automatique dans ce cas précis) puis continuez le carnage. Histoire de gagner un peu survivabilité, il est possible d’exécuter certains ennemis faibles, rappelant les meilleurs moments de DOOM et DOOM Eternal. Ce n’est sans doute pas un hasard, Todd Hollenshead et Tim Willits, des anciens d’id Software, sont désormais chez Saber Interactive, le gameplay est réellement jouissif et bien plus abouti qu’il n’y paraît les premiers instants, même s’il faut bien avouer qu’il n’évolue que trop peu au fil du jeu, devenant inévitablement un peu répétitif à la longue.

Le studio a également conservé le Swarm Engine, qui permettait de gérer des hordes de zombies dans World War Z, avec ici… des hordes de Tyranides dans Warhammer 40,000: Space Marine 2. Le jeu n’est d’ailleurs pas au point de nous décoller la rétine, mais il reste très beau, notamment grâce à sa direction artistique. Que ce soit le vaisseau des Ultramarines, sorte de d’église gothique dans l’espace, les infrastructures militaires ou les paysages plus naturels, le titre nous fait voyager dans des environnements magnifiques qui font ravir les fans de Warhammer 40K. Il faut quand même souligner quelques effets d’éclairage très réussis, les gerbes de sang qui recouvrent notre armure au fil de la mission et surtout la mise en scène qui n’a rien à envier à certains blockbusters hollywoodiens, dépeignant des batailles épiques entre l’Humanité et les Tyranides. L’aventure est également ponctuée de sublimes cinématiques en images de synthèse, le rendu est magnifique.

Notation Graphisme 17 20 Bande son 16 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 16 20 Scénario 16 20 Verdict 17 20