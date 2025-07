Warhammer 40,000: Space Marine, la Master Crafted Edition est tellement mauvaise que vous pouvez vous la faire rembourser

Un remaster alléchant, mais complètement raté





Lors de la Lors de la Warhammer Skulls, nous avions découvert Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition, une version remastérisée du jeu de tir à la première personne avec des graphismes en 4K, des commandes modernisées, une interface améliorée, des modèles de personnages retravaillés et des sons remastérisés. Développé par SneakyBox, le titre avait tout pour séduire les fans, du moins sur le papier. En réalité, le titre est bourré de problèmes techniques et de bugs en tout genre, certains changements sont ratés et le jeu est vendu 39,99 €, c'est beaucoup trop pour un tel projet, qui n'apporte pas grand-chose par rapport à l'Anniversary Edition, actuellement en promotion à 8,99 € pendant les Soldes d'Été sur Steam.

Un jeu très critiqué par les fans





À l'heure actuelle, Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition a des évaluations « plutôt négatives » sur Steam et les joueurs ont totalement boudé le jeu, avec un pic de connexion à 128 joueurs en simultané sur la plateforme de Valve, selon SteamDB. Rappelons que le titre est également disponible sur Xbox Series X|S, ainsi que dans le Game Pass. Entre le prix, les bugs et le faible intérêt, Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition est clairement un échec.

Comment se faire rembourser Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition ?





L'éditeur SEGA l'avoue en publiant un communiqué sur Steam. Les joueurs qui ont acheté plein pot Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition peuvent demander un remboursement sur Steam, sans limite de temps de jeu, à condition de contacter le support Steam avant le 10 juillet prochain, ce qui correspond à la fin des soldes. Par ailleurs, si vous possédez déjà l'Anniversary Edition, vous pouvez acheter Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition avec une réduction de - 50 %, là encore jusqu'au 10 juillet prochain. SEGA le précise lui-même, ce n'est pas l'idéal, mais il faut demander un remboursement, puis racheter le jeu avec la promotion...

Des mises à jour arrivent, que vont-elles corriger ?





Heureusement, Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition devrait se bonifier avec le temps. Les développeurs annoncent des mises à jour à venir dans les prochaines semaines, voici ce qui attend les joueurs :

Localisation Traductions néerlandaises, polonaises et italiennes mises à jour.

Localisation améliorée pour les modes de jeu, les options de la manette et les termes clés (par exemple Skar Boyz). Améliorations de l'interface utilisateur/expérience utilisateur Améliorations majeures de la saisie de chat, de la disposition du tableau des scores et des éléments de l'ATH.

Ajout d'effets de lueur, de corrections d'espacement et d'un meilleur alignement dans les menus.

Sélection de mission améliorée, notifications de déverrouillage et persistance des sous-titres.

Ajout de nouvelles invites de boutons, d'effets sonores et de glyphes de manette (y compris Steam Deck et Switch Pro).

Correction des softlocks, des problèmes graphiques et des problèmes de saisie dans divers écrans. Corrections de gameplay Correction du softlock dans la vague 5 d'Exterminatus.

Jetons coop en direct restaurés et affichage des munitions de la roue d'armes fixe.

Décorateurs de défis et visualiseurs de boucliers améliorés.

Correction des incohérences dans les informations de campagne et le chargement de la carte.

Problème d'écran noir résolu Prise en charge de la plateforme et de la manette Steam Deck se lance désormais correctement.

Gestion améliorée de la déconnexion de la manette sur PC. Réseau Visibilité du code de session fixe en mode streamer.

Gestion améliorée des invitations EOS et stabilité des sessions natives.

Désactivation de l'équilibrage automatique de l'équipe pendant le jeu.

Gestion améliorée des connexions P2P pour éviter les divisions du lobby. Technique et construction Les données de profil utilisateur locales ont été déplacées vers AppData pour éviter les plantages de configuration.

Ajout de la sécurité de la mémoire pour les chargements et animations de fondu améliorées. Audio et visuel Correction des événements SFX manquants ou en double.

Textures des boutons mises à jour et problèmes d'effets visuels corrigés.

Espérons que tout cela suffise à contenter les joueurs. Vous pouvez sinon retrouver Warhammer 40,000: Space Marine 2 à 53,99 € sur Gamesplanet.