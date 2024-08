Warhammer 40,000: Space Marine 2, impressionnante cinématique, contenu du Season Pass et infos

Focus Entertainment et Saber Interactive lanceront dans une dizaine de jours Warhammer 40,000: Space Marine 2, un jeu de tir solo et coopératif dans l'univers futuriste de Games Workshop. En attendant la sortie, les studios partagent cette semaine une bande-annonce cinématique, The Angels of Death :

Les studios dévoilent également la feuille de route du Season Pass de Warhammer 40,000: Space Marine 2, qui aura droit à quatre Saisons pendant sa première année, avec des missions PvE, des armes, des skins, des arènes, des ennemis ou encore des modes PvP supplémentaires. Les joueurs qui n'achèteront pas le Passe saisonnier auront quand même des mises à jour gratuites. Les développeurs prennent la parole sur le site officiel de Focus pour faire le point sur quelques détails techniques concernant Warhammer 40,000: Space Marine 2. Le titre sera jouable en cross-play et avec des sauvegardes cross-plateform, il faudra se contenter du DLSS 2 ou du FSR 2 au lancement. Sur PC, Saber prévoit de rajouter le DLSS 3 et le FSR 3 après la sortie, mais rien n'est prévu pour le ray tracing ou le HDR. Sur PS5 et Xbox Series X, les joueurs auront le choix entre un mode Qualité en 4K à 30 fps ou un mode Performance en 1080p jusqu'à 60 fps. Sur Xbox Series S, il n'y aura que le mode Qualité, avec du 1440p à 30 fps.

La date de sortie de Warhammer 40,000: Space Marine 2 est fixée au 9 septembre 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, il sera même possible d'y jouer avec trois jours d'avance en précommandant les éditions Gold ou Ultra. Cette dernière est disponible contre 89,99 € (- 10 %) sur Gamesplanet.