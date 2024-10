Alan Wake 2 : une mise à jour Anniversaire avec un tas de nouveautés, la sortie est imminente

Que les fans d'Alan Wake 2 se réjouissent, ils vont avoir plusieurs bonnes raisons de relancer le jeu cette semaine. Demain sortira l'édition physique Deluxe du survival-horror de Remedy, l'occasion pour les joueurs qui ne jurent que par les boîtes et les disques d'enfin découvrir cet excellent titre, mais c'est également ce mardi 22 octobre que sera lancé The Lake House, la seconde extension du jeu.

Bien évidemment, si vous n'avez pas la Deluxe Edition, il faudra repasser à la caisse pour découvrir ce contenu additionnel, mais Remedy n'oublie pas qu'Alan Wake 2 célèbre en ce moment son premier anniversaire. Pour marquer le coup, le studio finlandais publiera dès demain une mise à jour Anniversaire, rajoutant gratuitement un tas de petites nouveautés. En plus de réglages et fonctionnalités qui, avouons-le, auraient dû être là depuis longtemps, nous aurons droit à des options pour nous faciliter le gameplay, voire carrément tricher, mais au moins, tout le monde y trouvera son compte. Voici ce que déclare Remedy :

Tous les joueurs pourront bientôt télécharger la mise à jour Anniversaire gratuitement. Elle contient nos plus gros ajouts d’options d’accessibilité et de gameplay à ce jour. Les fonctionnalités incluses dans cette mise à jour Anniversaire sont les plus fréquemment réclamées par la communauté.

La première d’entre elles est la possibilité d’inverser l’axe X (horizontal), et pas seulement l’axe Y (vertical), sur la souris et la manette. L’inversion des axes peut être une préférence, mais pour de nombreux joueurs, c’est aussi une question d’accessibilité et d’ergonomie.

Les joueurs PlayStation peuvent également s’attendre à des améliorations pour la manette DualSense. Avec la mise à jour Anniversaire, Alan Wake 2 prendra en charge la visée gyroscopique (fonction de détection de mouvements). Il sera possible d’activer ou de désactiver la fonction de détection de mouvements, de régler la sensibilité horizontale et verticale, de définir l’espace gyroscopique et de choisir si la direction du tangage, du lacet et du roulis doit être standard ou inversée.

Jusqu’à présent, Alan Wake 2 ne proposait le retour haptique que pour les armes. Nous sommes ravis d’annoncer que l’équipe a travaillé dur afin d’améliorer et de perfectionner le retour haptique pour la manette DualSense. Désormais, cette fonction sera aussi disponible pour les objets de soin et de lancer.

La mise à jour Anniversaire ajoute également le menu Aide au gameplay, que vous trouverez dans les options de gameplay. Il contient, entre autres, la possibilité d’activer ou de désactiver les options suivantes :

Demi-tour rapide

QTE automatiques

Un seul appui au lieu de plusieurs

Recharge de l’arme avec plusieurs appuis

Objets de soin avec plusieurs appuis

Transfert lumineux avec plusieurs appuis

Invulnérabilité du joueur

Immortalité du joueur

Élimination en une balle

Munitions infinies

Piles pour lampe torche infinies

Nous espérons que vous apprécierez les améliorations apportées par la mise à jour Anniversaire !