Alan Wake Remastered : Remedy revient sur les améliorations du jeu

Dans quelques jours sortira Alan Wake Remastered, version modernisée du jeu d'action légèrement horrifique de Remedy Entertainment. Le titre fera cette fois le voyage sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S mais aussi sur PlayStation 4 et PS5. Le studio finlandais a cependant choisi le blog de Microsoft pour parler des changements et nouveautés.

Nous avions déjà eu droit la semaine dernière à une vidéo comparative entre les versions Xbox 360 et Xbox Series X, Remedy revient sur ces améliorations, expliquant qu'il a voulu conserver l'héritage du jeu d'origine, tout en proposant une expérience pour un nouveau public grâce à des graphismes modernes. Il a donc fait appel à D3T pour développer en partenariat ce Alan Wake Remastered, le studio s'étend déjà occupé des remasters de Shenmue I & II et Mafia II: Definitive Edition.

Remedy explique qu'il a utilisé le catalogage pour améliorer son jeu, en isolant tous les composants du jeu afin de voir comment le titre fonctionnait (structure des données, code, plug-ins), avec plus de 100 000 éléments uniques qu'il a fallu répartir en cinq catégories : code, environnement, personnages, animations et cinématiques. Le studio rappelle qu'il a d'abord développé Alan Wake pour Xbox 360 puis l'a porté sur PC avec DirectX 9, une technologie qui a bien évolué, le studio a donc dû faire quelques mises à jour puis s'est occupé des fonctionnalités modernes, comme les manettes, l'audio, les Succès ou encore les sauvegardes. Pour un remaster utilisant donc le même moteur de jeu (contrairement aux remakes), c'était une tâche ardue !

Mais concrètement, Alan Wake tournera pour rappel en 4K et à 60 fps sur Xbox Series X et en 1080p à 60 fps sur Xbox Series S, avec des cinématiques retravaillées, de meilleures animations faciales et synchronisations labiales, des environnements plus détaillés et même de nouveaux modèles de personnages avec des cheveux et ombres peaufinées. Les joueurs pourront également profiter de l'anti-aliasing, d'ombres plus fines, d'un vent plus réaliste et d'une distance d'affichage plus élevée. Remedy cite la vidéo comparative en précisant qu'il a aussi revu les matériaux des vêtements pour plus de réalisme. Concernant les animations faciales, le studio est retourné faire de la motion capture et a rajouté pas moins de 600 positions pour des expressions plus crédibles. Les environnements ont donc eux aussi été soignés avec une équipe dédiée aux arbres et feuillages pour rajouter des fougères, de la mousse, des feuilles mortes et autres végétations sur le sol, tout en améliorant les animations des arbres au vent. Idem pour la poussière, les roches, la montagne, le béton et l'asphalte, ainsi que pour les bâtiments et véhicules, pour un ensemble plus moderne.

Remedy et D3T n'ont donc pas chômé pour proposer ce Alan Wake Remastered. La date de sortie du jeu est fixée au 5 octobre prochain, et vous pouvez le précommander à 29,99 € sur Amazon.