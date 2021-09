Alan Wake Remastered officialisé sur PC et consoles

C'était devenu un secret de polichinelle, entre son apparition dans la base de données de l'Epic Games Store et dans le catalogue de plusieurs revendeurs, Alan Wake Remastered est une réalité, et il vient d'être officialisé aujourd'hui par Sam Lake, directeur de Remedy Entertainment.

Il n'aura donc pas fallu attendre le PlayStation Showcase 2021 pour une officialisation de cette version remastérisée. Sam Lake a préféré prendre la parole au travers d'une lettre publiée sur The Sudden Stop, un site de fans, car oui, Alan Wake Remastered est fait pour les fans. Sam Lake remercie tous les passionnés du jeu, qui fête ses 11 ans cette année, et c'est d'après lui grâce à eux que ce remaster va voir le jour prochainement.

Alan Wake Remastered est donc confirmé, et il sera édité par Epic Games Publishing. Le titre arrivera « en fin d'année » et il sera disponible sur de multiples plateformes : sur PC en exclusivité via l'Epic Games Store évidemment, mais également sur Xbox One et Xbox Series X|S) ainsi que « pour la première fois sur PlayStation, sur cette génération et l'ancienne », donc PS4 et PS5. Croisons maintenant les doigts pour avoir droit à un premier aperçu de cet Alan Wake Remastered très rapidement.