Alan Wake Remastered : des revendeurs listent le jeu et affichent une date de sortie

Souvenez-vous, en juin dernier, l'Epic Games Store indiquait dans sa base de données un certain Alan Wake Remastered, de quoi faire saliver les fans. Eh bien, cette semaine, plusieurs revendeurs ont affiché le jeu dans leur catalogue, avec une date de sortie fixée au 5 octobre 2021.

L'information a notamment été partagée par Wario64, capture d'écran à l'appui, car depuis, le catalogue a été modifié. Alan Wake Remastered est ici listé sur PlayStation 5, PS4 et Xbox Series X|S uniquement, une version PC numérique devrait en toute logique également voir le jour, et même s'il n'est pas rare de voir des revendeurs afficher par erreur de futurs jeux encore non annoncés, il y a parfois des déceptions. Mais ici, l'information semble très crédible. Windows Central indique que ses sources ont confirmé l'existence de ce titre remastérisé, la révélation devrait se faire très prochainement. Daniel Ahmad, analyste souvent bien renseigné, affirme quant à lui que l'officialisation se ferait dès la semaine prochaine.

Et qui organise une présentation très attendue la semaine prochaine ? Eh oui, Sony et son PlayStation Showcase 2021. Le constructeur nous a donné rendez-vous le 9 septembre prochain pour découvrir les prochains jeux de ses PlayStation Studios, mais pourrait profiter de l'évènement pour parler de titres tiers, comme cet Alan Wake Remastered. Pour rappel, d'autres bruits de couloir mentionnent le développement d'un Alan Wake 2 chez Remedy, édité par Epic Games. Sortir une version remastérisée du premier volet serait un bon moyen de remettre la franchise sur le devant de la scène et relancer la hype. Le héros écrivain est pour rappel présent dans une extension de Control, vendu 29,98 € sur Amazon dans son Ultimate Edition.