Alan Wake Remastered : une version Nintendo Switch listée par l'ESRB

11 ans après sa sortie sur Xbox 360 et PC, Alan Wake est de retour dans une version remastérisée, cette fois sur les plateformes modernes, à savoir les ordinateurs, PlayStation 4 et 5 et Xbox One et Series X|S. Oui, il manque la Nintendo Switch, mais la console de salon portable n'est peut-être pas oubliée.

L'ESRB, qui classifie pour rappel les jeux vidéo en Amérique du Nord, indique en effet sur la fiche d'Alan Wake Remastered une version Switch, en plus des plateformes officialisées. De quoi faire espérer les fans qui aimeraient bien retrouver le titre de Remedy sur la console de Nintendo, même s'il faudra sans doute se passer de certaines améliorations comme la 4K. Pour rappel, Alan Wake Remastered avait déjà été listé sur Switch au Brésil il y a quelques semaines, VGC avait alors questionné Epic Games sur ce portage et l'éditeur avait simplement répondu qu'il n'avait rien de neuf à annoncer pour le moment.

Avec deux organismes listant le titre sur Switch, l'espoir de voir Alan Wake Remastered sur la console de Nintendo est permis, mais comme rien n'est officiel pour l'instant, il faudra encore patienter. Vous pouvez sinon retrouver le jeu à 29,90 € sur Xbox Series X|S.