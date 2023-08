S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, la date de sortie en fuite à cause du distributeur ?

Depuis des années, GSC Games développe S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, un jeu de tir dans un monde post-apocalyptique futuriste qui emmènera une nouvelle fois les joueurs dans la Zone, une région d'Europe de l'Est ravagée par la radioactivité et la présence d'étranges créatures.

Un titre qui connaît un développement compliqué, GSC Games est basé en Ukraine et est évidemment touché de plein fouet par la guerre contre la Russie, le studio a déjà repoussé plusieurs fois la sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, attendu aux dernières nouvelles en 2023 sur PC et Xbox Series X|S. Mais la fin d'année approche petit à petit et le développeur est assez avare en informations concernant le lancement.

PLAION est le distributeur du jeu, c'est grâce à lui que nous aurons des versions physiques du FPS ukrainien et, sur sa boutique en ligne, il indique que la date de sortie de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl est fixée au 1er décembre 2023. Les distributeurs et revendeurs affichent régulièrement des dates de placement sur leurs boutiques, que ce soit une fin de mois, de trimestre ou d'année selon les informations officielles, mais ce n'est pas le cas ici.

Bien sûr, cette date de sortie est à prendre avec des pincettes tant qu'elle n'aura pas été officialisée par une véritable annonce, mais avec la gamescom 2023 la semaine prochaine, nous pourrions être rapidement fixés. Vous pouvez quand même précommander S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl à 59,99 € sur Gamesplanet.

